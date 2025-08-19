TSJE: un juez definirá si Prieto puede o no candidatarse otra vez a la Intendente de CDE

La bancada cartista y aliados de la Cámara de Diputados destituyeron al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo). De esta manera, tras tres horas de debate, se tuvo 47 a favor de la destitución, 30 votos en contra y 3 ausentes se sacó al intendente opositor.

Frente a esta situación, el director de la Unidad de Procesos Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Carlos María Ljubetic, fue consultado sobre las elecciones para elegir al reemplazante de Prieto.

“Nosotros tenemos que esperar que la Cámara de Diputados nos comunique la destitución. A partir de ahí tenemos 10 días de tiempo para poder hacer la convocatoria. Y después de eso, 40 días para realizar las elecciones internas de los partidos políticos, que serían en los primeros días de octubre. Luego la elección municipal en los primeros días de noviembre”, señaló

Seguido aclaró que no hay aún una fecha establecida y que se va a votar con papeletas. “No existe ninguna posibilidad de usar máquinas de votación, porque las máquinas van a empezar a llegar, si todo sale bien, a partir de la quincena de noviembre”.

Ante la consulta sobre posibles fraudes al utilizar las papeletas, Ljubetic señaló que lo que ocurra en las mesas de votación está bajo el control de los partidos políticos.

“Cuando no hay control mutuo puede haber fraude La Ley le excluye al TSJE en la mesa de votación, porque claramente la ley dice que los miembros de mesas son la máxima autoridad”.

Dichas mesas estarían conformadas por un representante colorado, un liberal y uno de cruzada nacional.

La situación que debe resolver un juez

Una de las principales dudas es la posibilidad de que Miguel Prieto pueda volver a candidatarse para ser intendente, a lo que el director de la Unidad de Procesos Electorales del TSJE indicó que existen dos factores que deben ser resueltos por un juez.

“Él (Prieto) tendría que candidatarse por algún partido político, que no es el suyo, porque Yo Creo es un partido en formación y no puede presentar candidatos”, comenzó comentando.

A continuación aclaró que la vez anterior Yo Creo se presentó como movimiento. “El movimiento se crea para cada elección y no hay tiempo para hacer todo el trámite de un movimiento. Va a tener que prestar un partido, o formar una alianza entre varios partidos y presentarse entre ellos”.

“Luego, él tiene que hacer su interna, ahí seguramente va a ser candidato único y nadie le va a impugnar. Pero cuando inscriba su candidatura, es probable que el partido colorado le impugne la candidatura”, remarcó.

Y ante la pregunta de cuál sería el justificativo de la impugnación, respondió: “La Constitución Nacional dice que la Justicia Electoral debe organizar elecciones para constituir las autoridades que reemplacen a las que hayan cesado en sus funciones y ahí hay que interpretar si lo que cesó es el intendente o Miguel Prieto como persona”.

La segunda situación que debe plantearse el juez es si esta será o no su tercera presentación. “Por el otro lado, él (Prieto) ya fue electo como reemplazante de Sandra McLeod. Y la ley ahora dispone que eso ya se cuenta como un periodo a efecto de la reelección. Después fue reelecto intendente y esta sería su tercera presentación en la interpretación de quien va a impugnar”.

“Ahí el juez tendrá que decidir si eso es así o no es así”, concluyó Ljunetic.