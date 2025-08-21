Diputados conformarán comisión que analizará dictamen de CGR sobre informe financiero del Ejecutivo

En la sesión ordinaria del próximo martes, en el punto 1 (B) del orden del día se pondrá a consideración la resolución que que integra la Comisión Bicameral para el estudio del dictamen de la CGR sobre el informe financiero del Ministerio de Economía correspondiente al año fiscal 2024.

El documento, que ingresó al Congreso Nacional el pasado 1 de agosto, estuvo en la Cámara de Senadores hasta el 13 de agosto y ahora se encuentra en la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria de la Cámara de Diputados.

Durante la sesión del próximo martes se debe designar a cinco diputados que se unirán a los senadores para analizar el dictamen de la Contraloría General de la República (CGR).

Contraloría destaca en dicho informe que, en diez años, aumentó 292,5% la deuda pública.

El monto pasó de US$ 4.012 millones en 2015 a US$ 15.749 millones a finales del 2024, lo que representa un aumento total de US$ 11.736 millones en el referido periodo.

El ente contralor menciona en su resumen que realizó 2.751 actividades de control a los organismos y entidades del Estado (OEE) durante el 2024.