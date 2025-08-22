Política

Arnaldo Samaniego sostiene que es momento de recuperar la credibilidad del partido

El senador Arnaldo Samaniego comentó que tras la renuncia de Nenecho Rodríguez como intendente de Asunción, es el momento que el partido vuelva a sus raíces. Sostuvo que el partido Causa Republicana pretende trabajar por la ciudadanía y de paso devolver al partido la credibilidad que antes tuvo.

Por Juan Massare
22 de agosto de 2025 - 17:16
Simpatizantes del movimiento Causa Republicana se movilizaron por el centro de Asunción.
Simpatizantes del movimiento Causa Republicana se movilizaron por el centro de Asunción.

Posterior a la renuncia de Óscar Nenecho Rodríguez como Intendente de Asunción, el senador Arnaldo Samaniego manifestó que a partir de ahora lo importante será devolver la algarabía y la vida que el partido colorado tiene acostumbrada a la sociedad, así como el don de servicio.

“En ese sentido, los tres movimientos liderados por Lilian Samaniego, Juan Afara y el mío, nos fusionamos en un solo movimiento, generando hoy el nacimiento del movimiento Causa Republicana, el cual pretende aglutinar a colorados y trabajar por la ciudadanía”, indicó el legislador.

A continuación, Arnaldo señaló: “El Partido Colorado tiene que volver a sus orígenes y esa es la tarea que nosotros vamos a hacer. Vamos a recorrer los barrios de Asunción, vamos a escuchar los reclamos y llevar propuestas”.

“Vamos a recuperar la credibilidad que tuvo el Partido Colorado en su momento”, remarcó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Lilian Samaniego inscribe movimiento con miras a municipales

Para finalizar, quien fuera intendente de Asunción en el periodo 2010/15, aclaró: “Lo importante es que este equipo comience a organizarse y después se van a ir presentando las candidaturas (para las elecciones municipales 2026)”.

Enlace copiado