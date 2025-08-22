Arnaldo Samaniego sostiene que es momento de recuperar la credibilidad del partido

El senador Arnaldo Samaniego comentó que tras la renuncia de Nenecho Rodríguez como intendente de Asunción, es el momento que el partido vuelva a sus raíces. Sostuvo que el partido Causa Republicana pretende trabajar por la ciudadanía y de paso devolver al partido la credibilidad que antes tuvo.