Arnaldo Samaniego sostiene que es momento de recuperar la credibilidad del partido

Posterior a la renuncia de Óscar Nenecho Rodríguez como Intendente de Asunción, el senador Arnaldo Samaniego manifestó que a partir de ahora lo importante será devolver la algarabía y la vida que el partido colorado tiene acostumbrada a la sociedad, así como el don de servicio.
“En ese sentido, los tres movimientos liderados por Lilian Samaniego, Juan Afara y el mío, nos fusionamos en un solo movimiento, generando hoy el nacimiento del movimiento Causa Republicana, el cual pretende aglutinar a colorados y trabajar por la ciudadanía”, indicó el legislador.
A continuación, Arnaldo señaló: “El Partido Colorado tiene que volver a sus orígenes y esa es la tarea que nosotros vamos a hacer. Vamos a recorrer los barrios de Asunción, vamos a escuchar los reclamos y llevar propuestas”.
“Vamos a recuperar la credibilidad que tuvo el Partido Colorado en su momento”, remarcó.
Para finalizar, quien fuera intendente de Asunción en el periodo 2010/15, aclaró: “Lo importante es que este equipo comience a organizarse y después se van a ir presentando las candidaturas (para las elecciones municipales 2026)”.