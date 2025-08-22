Dani Centurión pide posicionamiento de Diputados tras mentiras de Nenecho

Con la renuncia de Óscar “Nenecho” Rodríguez a la intendencia de Asunción antes de que la Cámara de Diputados trate la conclusión de la intervención a su administración realizada por Carlos Pereira, el colegiado legislativo pierde la potestad de destituirlo. Ante este escenario, el diputado colorado disidente Daniel Centurión dijo que la Cámara debe recibir y tratar el informe, y emitir un posicionamiento político.

“Mi posición es que recibamos ese informe final, el dictamen del interventor, que analicemos en la Cámara de Diputados y si bien ya no tenemos la capacidad legal o constitucional de realizar la destitución por la previa renuncia, asumamos una posición política a través de un proyecto de resolución o declaración”, sostuvo.

Rodríguez cuenta con una investigación abierta por la Fiscalía por el presunto desvío de G. 500.000 millones de bonos que debían utilizarse para construir obras. Hasta el momento de su renuncia no explicó dónde terminaron los mismos.

El legislador dijo que se debe conocer el destino de esos fondos y ellos, como órgano legislativo y de control, no pueden ser cómplices del oscuro manejo administrativo del dinero público. Además, pidió al Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón y al Poder Judicial que “se sacudan” de los poderes fácticos, hagan su trabajo, investiguen y castiguen a Nenecho en caso de encontrar causales.

Nenecho manoseó su propio nombre

Durante la conferencia de prensa en la que Rodríguez anunció su renuncia, dijo que la misma se daba porque no quería permitir que sigan manoseando su nombre y la de su familia.

Ante esto, el diputado por Asunción respondió que fue el propio Nenecho quien manoseó su nombre y los de sus colaboradores en la administración municipal desde hace seis años, cuando decidió no ocuparse por las demandas ciudadanas, sino simplemente de mantener sus propios privilegios.

Recordó el caso de Wilfrido Cáceres, exjefe de gabinete de “Nenecho”, quien está imputado por enriquecimiento ilícito tras descubrirse que contaba con lujosos bienes tras su paso por la Municipalidad de Asunción.

Rodríguez durante la conferencia de prensa aseguró que los votos por su destitución en la Cámara de Diputados ya estaban “cantados” por legisladores opositores, más los disidentes; sin embargo, Centurión dijo que eso era mentira, porque serían necesarios votos del oficialismo, movimiento del cual el ahora exintendente forma parte, para lograr su destitución.

“El exintendente mintió una vez más. Se pasó mintiendo los seis años al frente de la administración municipal y volvió a mentir. El cartismo, el oficialismo tiene mayoría propia en la Cámara de Diputados, la oposición más la disidencia suman 37 votos y el cartismo tiene 43 votos. Hay diputados del oficialismo que ya han comunicado y se han manifestado a favor de la destitución, porque ellos son conscientes de que es indefendible la administración de Nenecho Rodríguez”, sostuvo.

Pacto de silencio e impunidad

Tanto legisladores opositores, como varios referentes políticos, señalaron que la renuncia de Rodríguez se dio para evitar ir a elecciones y que el Partido Colorado pierda, para lo que desde el oficialismo habrían ofrecido un pacto de impunidad al exintendente. El diputado respondió ante esto que no se quedarán callados.

“Nosotros no nos vamos a quedar callados. Nosotros vamos a manifestaros de manera fuerte, con una posición clara. No en balde estamos posicionados como el cuarto país en organización criminal que nos está devorando como nación. Eso es justamente por el manejo de esta gente que llega a los cargos y pretende que la cosa pública o el dinero público es patrimonio de ellos y no trabajan para la gente”, expresó.