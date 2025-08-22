¿Renuncia o destitución? Esto opina “Bachi” Núñez sobre el caso “Nenecho”

Este viernes, a las 10:00, el interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, presentará su informe final sobre la auditoría realizada a la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC).

Al respecto, el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, sostuvo que, si el documento es contundente contra el intendente, lo mejor para la Asociación Nacional Republicana (ANR) sería su renuncia.

“Te digo como colorado: si el informe del interventor es lapidario, lo más saludable es la renuncia, pero eso es algo que el intendente de Asunción tiene que decidir, es algo personal”, declaró Núñez.

El legislador aclaró que no conversó con “Nenecho” sobre una eventual dimisión, por lo que desconoce si el jefe comunal esperará la resolución de la Cámara de Diputados, tal como ocurrió con Miguel Prieto en Ciudad del Este, quien fue destituido por el Congreso.

La postura del cartismo

“Bachi” Núñez descartó que el tema haya sido tratado en el Comando de Honor Colorado y subrayó que Horacio Cartes, presidente de la ANR, no se involucrará en la situación de Rodríguez.

“Las bancadas van a actuar de acuerdo con el informe, tengo entendido”, dijo.

Según el titular del Congreso, la mayoría de los legisladores cartistas comparte su visión de que es preferible una renuncia antes que una destitución.

¿Quién reemplazaría a Nenecho?

El parlamentario advirtió que quien asuma en lugar del actual intendente se hará cargo de un verdadero “muerto”, en referencia a la crítica situación financiera y administrativa de la Municipalidad.

Recordó además que la Junta Municipal de Asunción —con mayoría colorada— será la encargada de elegir al sustituto en caso de renuncia, lo que permitiría al oficialismo definir el reemplazo sin mayores trabas.

No obstante, Núñez aseguró que el Partido Colorado está preparado para ir a elecciones municipales si finalmente se concreta la destitución de “Nenecho” Rodríguez.