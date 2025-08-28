Bachi celebra pacto abdocartista para colocar a Bello como intendente de Asunción

El presidente del Congreso, Bachi Núñez, celebró alianza abdocartista que logró ubicar a Luis Bello en la Intendencia de Asunción. Además, comentó que aún no leyó el informe del interventor, pero señala que ahora todo queda en manos de la justicia.

“Yo veo positiva la alianza abdocartista en la Junta Municipal. Se aliaron todos los colorados, y desde ese punto de vista creo que van a hacer un buen gobierno”, indicó “Bachi” Núñez.

Seguido dejó en claro: “Esa alianza dentro del Partido Colorado es muy positiva y, repito, que con la misma vara que se le mide a Nenecho, se le tiene que medir a Miguel Prieto”.

Ante la consulta sobre la denuncia del uso promiscuo de los fondos de la Municipalidad de Asunción, algo que ni los administradores saben qué se hizo con ese dinero, el titular del Congreso sostuvo que ahora es momento de que la justicia haga su trabajo.

“A mí me parece escalofriante todo. Los seis años de denuncia contra Prieto, que robaba en pandemia con Tía Chela. Ahora la justicia tiene que investigar y hacer su trabajo”.

Luego explicó: “Tanto la Contraloría como la Cámara de Diputados hicieron su trabajo. Ahora la Fiscalía y el Poder Judicial deben realizar su trabajo, ellos deben demostrar la culpabilidad”.

“Yo veo una pasividad del Poder Judicial y de la Fiscalía en los dos municipios. No puede ser que tengamos 51 denuncias y solo 2 imputaciones. Se tiene que parar con las chicanas en ambos lados y llegar a la verdad”, finalizó.