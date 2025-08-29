“Bachi” culpa a funcionarios por publicar foto de Peña con hijo de OGD

Las cuentas de Presidencia y la Vocería de la presidencia publicaron ayer una foto del presidente de la República, Santiago Peña abrazando al condenado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito Óscar Rubén González Chaves, hijo del exsenador fallecido Óscar González Daher (OGD).

La imagen mostró un efusivo abrazo entre ambos, pero poco después fue dada de baja. Al respecto, el senador y presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, aseguró que Peña “debería hacer una reingenería”.

“Puede tener una amistad, hasta puede ir a visitar a un amigo que está preso por X motivo, o que está enfermo como dice la Biblia, pero son cuestiones que hay que cuidar por el mensaje que se envía”, agregó.

De igual manera, el cartista alegó que “pueden ser amigos” y cuestionó “¿cuál es el problema?“, aunque reiteró a la 1020 AM que Peña debería “intervenir un poco la Dirección de Comunicaciones”.

“El árbol que da frutos”

Una de las frases que más cuestionamientos le generó al presidente Santiago Peña fue cuando defendió al exsenador Óscar González Daher, acusado en su momento por todo el escándalo de los audios filtrados en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

“Querido Óscar; mucho se te cuestiona, pero solamente al árbol que da frutos le tiran piedras”, había declarado Peña, pero luego hasta se animó a decir que “nunca” lo hizo.

Ahora, una cámara capturó una fotografía suya muy feliz mientras abrazaba al hijo del “árbol”.

