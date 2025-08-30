Con Bello volvieron todos los recaudadores de Nenecho, dice Espínola

Tras la renuncia de Óscar “Nenecho” Rodríguez, el diputado Mauricio Espínola cuestionó la designación del concejal Luis Bello como intendente interino de la Municipalidad de Asunción. “Yo le llamo hoy a Luis Bello ‘la continuidad de Nenecho Rodríguez’. No solo es continuidad, sino complicidad de todo lo que pasó en la municipalidad”, afirmó en entrevista con la 730 AM.

El legislador reveló además que ya “volvieron todos los directores recaudadores de la era Nenecho”, que habrían colaborado al declive municipal. En ese sentido, según Espínola, esto demuestra que el manejo municipal permanece en la misma situación antes que la intervención.

“No pacté con verdugos”, dice Mauri Espínola

Espínola explicó que había actuado como nexo en una posible negociación con sectores de la oposición para un acuerdo sobre la administración capitalina. Sin embargo, al no concretarse, se retiró del proceso “profundamente decepcionado”.

Finalmente, la decisión de apoyar a Bello se dio entre concejales colorados, aclaró.

El diputado Espínola advirtió que, como colorado, no asumirá responsabilidades por lo que ocurra en la gestión de Bello. “La oposición y los concejales saben cuál fue mi postura. Yo no pacté con verdugos. Lo que tenemos hoy es continuismo de Nenecho con Luis Bello”, sentenció.

