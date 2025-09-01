Diputados definen matar Información Pública y aplazan blanqueo municipal

La sesión ordinaria de la Cámara Baja, presidida por Raúl Latorre (ANR, HC) y de mayoría cartista, fue convocada para mañana martes a las 9:00 con 25 puntos en el orden del día.

En su punto N° 17 se tratará el proyecto de protección de datos personales, que tiene como trasfondo peligroso impedir acceder a datos de funcionarios y con lo cual se vuelven inaplicables las leyes de transparencia del manejo de fondos públicos y de Acceso a Información Pública.

El pleno debe definir qué versión aprobar. Opositores y expertos en transparencia señalan que aunque la versión del Senado pondría trabas a las leyes de transparencia, la de Diputados directamente las mataría.

No tratarán intervenciones

Por otro lado, la Mesa Directiva de Diputados resolvió no incluir en la sesión el tratamiento de los pedidos de intervenciones municipales. En un principio se había acordado tratarlas este martes, supuestamente para rechazarlas y dar impunidad.

Entre ellos figura el reciente pedido remitido contra la gestión del padre del senador cartista procesado por título mau Hernán Rivas e intendente de Tomás Romero Pereira (Itapúa), Hernán Ysidro Rivas (ANR, Honor Colorado).

También sigue pendiente el pedido de intervención al intendente de Ñemby, Tomás Olmedo (ANR-HC).

El pleno también debe analizar el proyecto de ley que establece procedimientos y límites para el embargo de salarios de las víctimas de la mafia de los pagarés, un caso que vincula al clan Latorre y la firma Walton Pagos.