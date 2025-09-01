Lizarella pide informes al TSJE sobre financiamiento de campaña de Raúl Benítez

Este lunes, la senadora cartista Lizarella Valiente presentó un proyecto de resolución para solicitar al TSJE información completa sobre el financiamiento de la campaña del diputado Raúl Antonio Benítez Talavera en las elecciones del 2023.

El pedido incluye la declaración de ingresos y gastos de campaña, detalle de fondos y aportantes, gastos realizados con identificación detallada de beneficiarios, participación en movimientos internos partidarios, vínculos económicos y eventuales observaciones de la Unidad Especializada de Fiscalización del TSJE.

Según Valiente, el pedido se justifica en el derecho ciudadano a acceder a información que garantice la transparencia y la legitimidad de los procesos electorales.

¿Por qué Lizarella hace este pedido?

El trasfondo de este pedido es porque el diputado Benítez había señalado, en publicaciones en redes sociales, que las transferencias millonarias de los bonos G8 a la Municipalidad de Asunción, bajo la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez, coincidieron con las internas partidarias en las que Lizarella Valiente resultó una de las más votadas.

“¿Coincidencia o asumimos que la banca de Lizarella se paga en cuotas?”, escribió el legislador opositor en la red social X, lo que generó la reacción de la parlamentaria.

Escribana llegó al despacho del diputado

Como parte de su reacción, Valiente envió incluso a una escribana al despacho de Benítez para que se ratifique o rectifique sobre dichas publicaciones. El diputado, en respuesta, sostuvo que la senadora debe dar explicaciones públicas sobre el manejo de recursos vinculados al dinero estatal.