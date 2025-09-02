HC busca “atornillar” a Bachi en Presidencia del Senado hasta el 2028

Cuatro senadores presentaron un proyecto de resolución con el que plantean modificar de nuevo varios artículos del reglamento interno de la Cámara de Senadores y con el que atornillarían a Basilio “Bachi” Núñez en la Presidencia del cuerpo colegiado hasta el 2028. El proyecto ingresó a la Mesa Directiva y fue incorporado en el capítulo de “adendas” para la sesión de mañana, por lo que estarían concretando la jugada en la sesión.

En la argumentación señalan que buscan establecer el momento en el cual se realizarán las elecciones de la mesa directiva para el último período legislativo correspondiente al período constitucional 2023-2028.

Si bien recordaron los artículos ya modificados en diciembre último, donde establecieron que los períodos de duración de mandato serán de dos años para los primeros dos períodos legislativos y de un año para el último período legislativo, perpetuarían a “Bachi” mediante la aprobación de las disposiciones transitorias del proyecto.

“Art. 2°.- La elección prevista para el período comprendido desde el 1 de julio de 2027 al 30 de junio de 2028 se realizará una vez aprobada la presente resolución. Esta última disposición tendrá carácter excepcional y transitorio, aplicable únicamente al período legislativo indicado, sin que ello implique modificación permanente del reglamento interno”, dice el texto en el capítulo de las disposiciones finales y transitorias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Yolanda Paredes cuestiona plan de Bachi de blindar aplanadora cartista hasta junio del 2028

Cambios del reglamento interno

La mayoría cartista y con apoyo de aliados y satélites, modificaron en diciembre del año pasado el reglamento interno con el que determinaron la duración del periodo de dos años en los dos primeros y de un año en el último, con lo que extendieron la presidencia de Bachi en el Senado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El proyecto no argumenta los motivos de la modificación, solamente explicaba que la elección debe realizarse durante una sesión preparatoria, entre el 1 y el 20 de diciembre del año anterior al fenecimiento del periodo que corresponda.

Otra modificación aprobada es la que establece que la incorporación de los senadores electos ya se dé el 30 de junio del año en que se procede a la renovación de la Cámara. Antes del cambio, la renovación se realizaba el 1 de julio.

Lea más: Con Bachi, funcionarios del Congreso orillan o ganan igual que un legislador

También se modificó el artículo 36 del reglamento interno, lo que permite que los presidentes y vicepresidentes puedan ser removidos de sus cargos por decisión de una mayoría de dos tercios, previa presentación de un proyecto de resolución. Con este cambio, se puede poner o quitar a la medida a dichas autoridades en los siguientes periodos, sin respetar el tiempo que fue designado.

La cuarta y última modificación tiene relación el artículo 76, que habla sobre la extensión del mandato en las comisiones permanentes, por lo que los titulares pasaron de tener un año a los mismos periodos que se aprobaron para la Mesa Directiva; es decir, dos años en los primeros periodos legislativos y un año en el último.

La intención del cartismo y sus aliados con estas modificaciones fue la de “atornillar” a Basilio “Bachi” Núñez como presidente por otros dos años, al igual que los vicepresidentes Ramón Retamozo (ANR-HC) y Dionisio Amarilla (expulsado del PLRA). Ahora, de aprobarse mañana la nueva modificación, quedarían atornillados al cargo hasta finalizar el periodo.