Video: una vez más, diputados llegan a los gritos en plena sesión

El diputado Raúl Benítez hizo uso de la palabra este miércoles en la sesión ordinaria para hablar sobre el problema que enfrenta con la senadora Lizarella Valiente, quien le mandó una escribana ayer por sus declaraciones. Cuando intentaba exponer al respecto, se vio interrumpido por los gritos del colorado cartista Yamil Esgaib.

Se produjo una discusión muy caldeada entre ambos parlamentarios, mientras el presidente de la Cámara, Raúl Latorre, intentaba poner orden. En medio de los gritos e insultos, finalmente optó por llamar a un cuarto intermedio.

Benítez señaló que le era imposible exponer, debido a los gritos de Esgaib y de Jatar “Oso” Fernández. Pidió el llamado al orden, como lo establece el Reglamento Interno, y luego de varios intentos de seguir su ponencia, finalmente se declaró cuarto intermedio de 15 minutos.

“Son la peor vergüenza de la República”, exclamó el opositor al terminar su exposición.

Cuando se retiraban Benítez y la diputada Johanna Ortega de la sala, fueron interceptados nuevamente por Esgaib y se volvió a producir una caldeada discusión. Otros parlamentarios opositores intervinieron para evitar que pase a mayores.

El cuarto intermedio de 15 minutos fue declarado cerca de las 11:10, pero siendo las 11:45 todavía no se retomó la sesión ordinaria.

