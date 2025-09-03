Bachi será reelecto presidente del Senado hasta 2028 para evitar que sea “bastión anticartista”

Ayer, de forma sorpresiva, se presentó una adenda en el orden del día de la sesión de esta mañana, prevista para las 9:00, en el que tres senadores cartistas y el liberocartista Dionisio Amarilla proponen la modificación de varios artículos del reglamento interno del Senado.

La intención de la aplanadora es aprobar -una vez más- la modificación del reglamento interno, para extender la presidencia del senador Basilio Bachi Núñez. En la anterior modificación su presidencia iba hasta junio del 2027, ahora lo extenderá hasta el fin del periodo, junio del 2028.

Según fuentes legislativas, Núñez asegura más de 23 votos, no solo de colorados sino de opositores que forman parte del Bloque Democrático.

Para la nueva modificación del reglamento interno Núñez solo requiere de una mayoría simple, la mitad más uno de los presentes en sala. Mientras que para la remoción de un miembro de la mesa directiva se requerirá de una mayoría absoluta (30 de 45 votos).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Yolanda Paredes cuestiona plan de Bachi de blindar aplanadora cartista hasta junio del 2028

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Una vez modificado el reglamento, los senadores procederán a elegir la Mesa Directiva del Senado, en la que hay novedades, ya que el senador Ramón Retamozo (ANR, aliado cartista), vicepresidente primero, dejará de formar parte y en su reemplazo será ungido el actual líder de la bancada cartista, el senador Natalicio Chase. Mientras que se mantendrá en la vicepresidencia segunda, el liberocartista Dionisio Amarilla.

Plan cartista para mantener a Bachi como titular del Senado

La intención del cartismo sería evitar que el Senado vuelva a convertirse en un bastión anticartista como lo fue en el periodo pasado y así asegurar la mayoría hasta el fin de la gestión parlamentaria. A esto se suman otros elementos como la intención del sector de garantizar la línea de sucesión en manos de un cartista.

El cartismo y su aliado, el liberocartista Amarilla, justifican el cambio de las reglas de juego para mantener la “estabilidad” y que la elección no se vea contaminada por las campañas proselitistas.

Núñez busca mantener el poder político y económico: Recientemente, se dio a conocer que 20 funcionarios gerentes y directores generales del Congreso orillan o casi ganan igual que un diputado o senador, es decir, G. 37.000.000.

Lea más: HC busca “atornillar” a Bachi en Presidencia del Senado hasta el 2028

A esto se agregan los aumentazos que dio Núñez a sus operadores políticos e hijos de sus operadores para mantener la clientela política, a costa del dinero público. El senador “mbarete” asegura su permanencia en la presidencia del Senado con apoyo no solo de la aplanadora cartista, sino de senadores de la oposición “crítica”.