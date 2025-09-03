Política

Con donación, extinguió causa penal secretaria municipal de Valenzuela

La secretaria general de la Municipalidad de Valenzuela, Francisca Espínola, logró la extinción de la acción penal tras cumplir con las reglas de conducta que le mandaron en el marco de la causa a que pesa sobre Mirtha Fernández (PLRA), intendenta de Valenzuela.

03 de septiembre de 2025 - 17:52
Mirtha Fernández (PLRA), intendenta de Valenzuela.
La jueza María Lidia Wyder decretó la extinción penal tras comprobarse que, por un año, la secretaria municipal, Francisca Espínola cumplió con la donación mensual a favor del Hogar de Ancianos de la Fundación San Joaquín, situado en el barrio Tembetary de Asunción, hasta cubrir G 2.400.000, es decir, 12 cuotas de 200.000. Además de firmar el libro de comparecencia cada mes.

Mirtha Fernández (PLRA), intendenta de Valenzuela, está acusada por los hechos punibles de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa, junto con otras once personas.

Sigue ligada al proceso la intendenta Fernández, quien tiene orden de captura desde el 26 de agosto pasado y se mantiene prófuga. La intendente liberal lleva 29 meses dilatando la audiencia preliminar con diversas chicanas jurídicas que presenta ella y los otros doce acusados por, supuestamente, malversar G. 1.999 millones.

Además siguen procesados: Cristhian Flecha Fernández, María Luz Balbuena Villalba, Elvis Ramón Balbuena López, Simón Candia Rolón, Carlos Samudio Sánchez y Aníbal Samudio Sánchez.

Están también acusados: Sergio Ariel Flecha Fernández, Adolfo Mendoza Álvarez, Maglio César Nelson Muñoz Díaz, Dora Villagra Patiño y Verónica Acosta Cantero.

