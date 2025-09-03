Con donación, extinguió causa penal secretaria municipal de Valenzuela

La secretaria general de la Municipalidad de Valenzuela, Francisca Espínola, logró la extinción de la acción penal tras cumplir con las reglas de conducta que le mandaron en el marco de la causa a que pesa sobre Mirtha Fernández (PLRA), intendenta de Valenzuela.