Con donación, extinguió causa penal secretaria municipal de Valenzuela

La jueza María Lidia Wyder decretó la extinción penal tras comprobarse que, por un año, la secretaria municipal, Francisca Espínola cumplió con la donación mensual a favor del Hogar de Ancianos de la Fundación San Joaquín, situado en el barrio Tembetary de Asunción, hasta cubrir G 2.400.000, es decir, 12 cuotas de 200.000. Además de firmar el libro de comparecencia cada mes.
Lea más: Juez ordena captura para intendenta de Valenzuela
Mirtha Fernández (PLRA), intendenta de Valenzuela, está acusada por los hechos punibles de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa, junto con otras once personas.
Sigue ligada al proceso la intendenta Fernández, quien tiene orden de captura desde el 26 de agosto pasado y se mantiene prófuga. La intendente liberal lleva 29 meses dilatando la audiencia preliminar con diversas chicanas jurídicas que presenta ella y los otros doce acusados por, supuestamente, malversar G. 1.999 millones.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Intendenta liberal dilata preliminar hace más 29 meses
Además siguen procesados: Cristhian Flecha Fernández, María Luz Balbuena Villalba, Elvis Ramón Balbuena López, Simón Candia Rolón, Carlos Samudio Sánchez y Aníbal Samudio Sánchez.
Están también acusados: Sergio Ariel Flecha Fernández, Adolfo Mendoza Álvarez, Maglio César Nelson Muñoz Díaz, Dora Villagra Patiño y Verónica Acosta Cantero.