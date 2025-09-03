Diputado “peaje”: Rodrigo Gamarra ahora amenaza con querellar a todo el que lo critique

El diputado cartista Rodrigo Gamarra, uno de los vicelíderes de la bancada de Honor Colorado, aún no se repone del ridículo de haber sugerido a través de su cuenta en X el cobro de un peaje a todos aquellos que ingresen a la ciudad del Asunción para solventar la crisis dejada por Nenecho Rodríguez, lo cual afectaría principalmente a los pobladores de Central a los que, supuestamente, representa y ya planteó otra ridiculez: querellar a todos lo que lo critiquen.

“Na’ape Rodrigo Gamarra, na’ape a tu proyecto de ley con el cual pretendes cobrar a todos los que visitan la Capital, Asunción un G. 2.000 por cada vehículo, un peaje que sería destinado nada más y nada menos a robar a la ciudadanía. No tenés vergüenza de esa gente que visitaste en el departamento Central para plantear este tipo de leyes”, le reclamó un ciudadano a través de un video difundido en redes.

Tras las fuertes críticas contra su planteamiento inicial, Gamarra luego salió a recular, diciendo que no fue un planteamiento a través de un proyecto de ley, sino solo una “consulta” hecha mediante las redes sociales.

De manera bravucona, como se caracteriza en redes sociales, salió a amenazar primeramente al autor del video y de paso a la prensa “sicaria”, afirmando que presentaría una denuncia penal por los supuestos delitos de Calumnia, Difamación, Injuria, Perturbación de la Paz Pública y Coacción por la crítica.

Luego, ante las críticas por el evidente intento de amedrentamiento también a la prensa, Gamarra redobló su ataque, que por cierto no es en igual condiciones, ya que el legislador posee fueros.

“Cuando un ciudadano cualquiera miente o insulta, daña. Pero cuando los sicarios mediáticos levantan esa mentira y la convierten en titular, el daño se multiplica y se vuelve un ataque organizado. No es periodismo, es sicariato mediático: La intención no es informar ES DAÑAR ! Es perjudicar de manera alevosa”, afirmó el legislador.

Gamarra, de hecho, se caracteriza por su desprecio a la libertad de expresión. Anteriormente ya había sugerido una “Ley de prensa”, en realidad Ley Mordaza, medida que rememora a la época de la dictadura de Alfredo Stroessner.

También se caracteriza por insultar y discriminar a sus colegas y, en general, a quienes están en desacuerdo con él o que lo critican.

De reculada en reculada

El diputado Rodrigo Gamarra fue modificando su publicación a medida que le llovían las críticas.

Primeramente escribió: “Yo no voy a callar. A cada mentira responderé con acciones legales, y a cada ataque responderé con trabajo por la gente. Los sicarios mediáticos bastardean la libertad de prensa para difamar y destruir honores. Con objetivos claramente Políticos y comerciales (sic)“.

Luego modificó esa misma publicación, sosteniendo que “la ley es clara: cuando estos delitos se cometen a través de medios masivos y redes sociales, la pena es aún mayor. Por lo que presentaré ante los tribunales todos estos materiales para exigir el resarcimiento correspondiente y LA PENA MÁXIMA , establecida en nuestro constitución nacional y código Penal!”.

Entre el texto que borró, también está la frase: “a cada ataque responderé con trabajo por la gente” , lo cual es cuanto menos contradictorio, ya que en lo que lleva de gestión, presentó apenas 19 proyectos de ley, de los cuales 15 son en autoría con otros colegas, es decir, no son de elaboración exclusiva suya.