Oposición denuncia atropello en el Senado y maniobra para sucesión de HC

Un grupo de legisladores de la oposición advirtió a la ciudadanía sobre lo que califican como un “atropello democrático” en la Cámara de Senadores, tras la presentación de un proyecto de modificación del Reglamento Interno que permitiría extender por segunda vez el mandato de la mesa directiva en manos del cartismo.

El comunicado está firmado por los senadores opositores Ignacio Iramain (independiente) y Esperanza Martínez, del Frente Guasu, además de los diputados Raúl Benítez (independiente), Johana Ortega (País Solidario) y la exsenadora Kattya González (independiente), destituida hace más de un año por la aplanadora cartista.

Los mismos afirman que esta iniciativa impulsada por legisladores cartistas responde a una estrategia para “garantizar la línea de sucesión presidencial” y consolidar un esquema de poder que, a su juicio, ha distorsionado el funcionamiento institucional.

“Un atropello contra la democracia”

Los parlamentarios denunciaron que la mayoría oficialista ha utilizado su fuerza numérica para aprobar leyes sin debate, impedir un estudio serio de los proyectos y blindar políticamente a miembros de su entorno. Además, acusaron al bloque cartista de perseguir a opositores y proteger a senadores y diputados involucrados en faltas y hechos punibles graves.

En el comunicado, los legisladores señalaron que mientras el oficialismo asegura su control político, los ciudadanos continúan enfrentando problemas graves como el colapso del sistema de salud, un transporte público “calamitoso” y una educación incapaz de brindar herramientas para el desarrollo de niños y jóvenes.

El documento lleva la firma de los senadores Iramain y Martínez, además de los diputados Benítez y Ortega, además de la exsenadora González, quienes concluyen con un llamado a frenar “las imposiciones de una mayoría impostora que solo gobierna para sus propios intereses”.