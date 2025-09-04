Cartismo defiende a Hernán Rivas tras acusación de título falso y riesgo de nulidades en el JEM

El cartismo salió en defensa del senador Hernán Rivas, acusado de haber presentado un supuesto título falso de abogado.
La polémica no solo afecta a su figura política, sino que podría generar una crisis institucional en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), donde el legislador ejerció como representante del Senado.
Riesgo de nulidades en el Jurado de Enjuiciamiento
La oposición advierte que, si se confirma la falsedad del título de Rivas, muchas decisiones del JEM podrían ser declaradas nulas, lo que desataría un efecto dominó en procesos judiciales clave.
Desde Honor Colorado rechazan esa hipótesis. Natalicio Chase remarcó que la responsabilidad del senador es personal y que el caso no compromete al resto de la Cámara Alta.
Lea más: Caso Hernán Rivas: senador adelanta que se vienen serios problemas judiciales
“El senador Rivas está en un proceso judicial individual, y cuando termine vamos a tener un resultado”, puntualizó.
El caso Rivas se suma a una serie de controversias que ponen en la mira al cartismo y su influencia en el Congreso ante el posible impacto que tendría en la legitimidad de las decisiones del JEM.