Cartismo defiende a Hernán Rivas tras acusación de título falso y riesgo de nulidades en el JEM

El cartismo salió en defensa del senador Hernán Rivas, acusado de haber presentado un supuesto título falso de abogado. La polémica no solo afecta a su figura política, sino que podría generar una crisis institucional en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), donde el legislador ejerció como representante del Senado.