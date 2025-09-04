Leite contra el socialismo y la próxima cumbre conservadora en Asunción

El nuevo embajador de Paraguay en Estados Unidos, Gustavo Leite, ya presentó sus cartas credenciales en Washington la semana pasada. Así, dio inicio oficial a su representación diplomática en Estados Unidos.

En el marco de sus primeras apariciones públicas en Estados Unidos, compartió un video que, según él, será un “adelanto de lo que será el CPAC Paraguay”, la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que llega a Asunción por primera vez.

Lea más: Fracisco, el papa que remó contra los conservadores

Esa conferencia conservadora, con la presencia de líderes internacionales, se desarrollará el 15 y 16 de setiembre.

En la entrevista, Leite adelantó parte de lo que se tratará en esa cumbre. “Qué tenemos que hacer para que no avance el socialismo, que los gobiernos conservadores tengan resultados reales para su gente”, manifestó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Eso estamos trabajando en Paraguay. Queremos ser un país que le demuestre al mundo que se puede tener libertad económica, libertad religiosa, y no hace falta que nos vengan a exponer ideas que en el mundo están de moda”, agregó Leite.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Paraguay “es un país muy conservador y retrógrado”, dice sociólogo chileno

Paraguay apunta a “una democracia vibrante”, según Leite

Manifestó además que durante la administración de Joe Biden las inversiones en América Latina y los acuerdos comerciales fueron bastante bajos. “Se han abandonado totalmente, creo que China ha avanzado en la región porque Estados Unidos dejó el asiento vacío”, manifestó.

Aclaró, sin embargo, que en Paraguay no logró avanzar China. “Nosotros tenemos una relación muy pragmática con China Continental, nosotros compramos y vendemos a través de intermediarios, pero nosotros tenemos una relación diplomática y de adherencia filosófica con Taiwán, creemos que el modelo de desarrollo de Taiwán, una democracia vibrante es lo que nosotros queremos en Paraguay y vamos a continuar así”, indicó.

Lea más: Líder español de ultraderecha califica al gobierno de Peña como “gran aliado”

Conferencia conservadora en Paraguay: Peña y Milei serán los principales oradores

La Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) se desarrollará el 15 y 16 de septiembre en Asunción. La CEO de CPAC en Argentina y Paraguay, Soledad Cedro, detalló en ABC TV que se desarrollará en el Hotel Sheraton.

“Vamos a estar reuniéndonos por oradores de primer nivel”, afirmó. El principal invitado es el presidente Santiago Peña, confirmó la CEO y señaló que será un “anfitrión de honor”.

Lea más: Javier Milei visitará Paraguay en setiembre

“Vamos a estar recibiendo a otros presidentes de la región, como el presidente Javier Milei y también vamos a estar recibiendo mucha gente de los Estados Unidos, muy cercana al presidente Donald Trump”, manifestó.

Según se constata en la página oficial, las entradas a esta cumbre conservadora tienen un costo de US$ 100 (generales) y US$ 5,000 (golden ticket). Es decir, 700 mil y 36 millones de guaraníes.