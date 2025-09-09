Reiteran a la Corte pedido de informe sobre título del senador Hernán Rivas

El diputado Raúl Benítez (Independiente), presentó su reiteración al pedido a la Corte Suprema de Justicia para que remita el legajo profesional del senador Hernán Rivas, quien fue acusado por supuesto título falso.

“Hace dos años, cuando denunciamos el título falso de Hernán Rivas, nosotros hicimos los pedidos de informes a diversas instituciones, entre ellas la Corte Suprema de Justicia. La Corte, en la respuesta, nos indicaron que iban a trabajar en eso, porque que tenían que verificar manualmente cada expediente, y nos solicitaron más tiempo para enviar el informe, que nunca llegó”, dijo el diputado Benítez.

Agregó que, debido a que la respuesta nunca llegó, presentó la reiteración porque con la acusación fiscal de Hernán Rivas, la Corte Suprema de Justicia debe dar una señal clara.

“Por eso hacemos la reiteración, hoy la Corte tiene que mostrar de qué lado se va a quedar con el caso Rivas y la expedición de títulos falsos. Debe dar una señal clara. César Manuel Diesel, quien había pedido más tiempo, ahora debe dar una respuesta firme”, puntualizó el parlamentario opositor.

Raúl Benítez, indicó además que, de ser condenado Rivas, se debe ampliar la investigación, porque es evidente que él no actúo solo para la obtención de su título de abogado.

“Hernán Rivas no imprimió su título en su casa, no falsificó la firma, él no se fue al MEC a ponerle el sello. Él no juró solito para matricularse como abogado. Detrás de él hay todo un esquema, un aparato que funcionó y sigue funcionando para la expedición de un título falso. Acá hay más involucrados, mucha gente de la alta política”, sentenció Benítez.

Lo que se pide a la Corte

El documento, del primer pedido fue aprobado el 2 de agosto del 2023, luego se planteó una reiteración el 19 de setiembre del 2023, otra reiteración se hizo el 18 de octubre del 2023 y nuevamente hoy, durante la sesión de Diputados.

Se pidió puntualmente:

1- Informe sobre los profesionales abogados inscriptos en la matrícula, indicando número de cédula, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, número de matrícula, fecha de expedición de la matrícula, fecha de juramento, número de acta de juramento, año de egreso, egresados de la Universidad Sudamericana.

2- Remita copia del legajo profesional, que incluya copia del título de abogado, copia del certificado de estudios, copia del formulario de solicitud de juramento como profesional abogado, y, por último, indicar la cantidad exacta (en números) de juicios en los cuales se registre intervención profesional del abogado Hernán Rivas con Matrícula de la C.S.J. Nº 59.690.