En el Senado, piden sanción para fiscal por caso de feminicidio

Tras la indignación ciudadana, la Cámara de Senadores resolvió ayer instar al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) para que investigue la criticada conducta del fiscal de Santa Rosa del Aguaray (San Pedro), Juan Daniel Benítez.

El agente del Ministerio Público es duramente cuestionado por haber liberado a Derlis Adilson Dávalos (31 años), principal sospechoso del feminicidio de Antonia Salinas Espinoza (27), crimen que ocurrió en Villa del Maestro, Santa Rosa del Aguaray (San Pedro) el 4 de setiembre.

La resolución fue presentada por los senadores Lilian Samaniego (ANR), Dionisio Amarilla (liberocartista) y Lizarella Valiente (ANR, HC). El documento fue remitido al JEM cuyo titular es el ministro de la Corte Suprema César Garay Zuccolillo.

Sin embargo, el pleno rechazó el pedido del opositor Rafael Filizzola (PDP) de ampliar la investigación contra el agente por haber cantado y bailado la polca del Partido Colorado en un evento privado junto a la intendenta de dicho distrito Silvia Trubger (ANR -HC).

La Fiscalía General del Estado, incluso, le abrió dos sumarios al agente fiscal por ambos casos, pero la moción de Filizzola no corrió. En representación de los cartistas se opuso el senador Javier Zacarías Irún (ANR, HC), quien irónicamente preside la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Durante el debate, Samaniego lamentó que la mujer asesinada haya acudido a todas las instancias estatales para salvar su vida hasta que fue asesinada por su agresor, quien fue liberado por el fiscal cuestionado.

Filizzola expresó que el fiscal fue negligente y que además todos vieron su actuar político, que riñe con la ley. Amarilla pidió al JEM celeridad contra este fiscal al que calificó de “verdadero canalla”.

No sirve aumentar penas con esta justicia

Esperanza Martínez (FG) indicó que esto demuestra que de nada sirve aumentar las penas con jueces y fiscales corruptos que operan impunemente y luego van a cantar la polca Colorado.

Celeste Amarilla (PLRA) dijo que existe una pandemia de feminicidas y de jueces y fiscales corruptos. Yolanda Paredes (CN) expresó que los fiscales actúan así porque tienen el respaldo de políticos que manejan el poder y solo hacen llamados telefónicos para liberar presos.