“Audios señalan mercadeo de votos y eso es sumamente grave”, remarca Filizzola

El senador Rafael Filizzola (Partido Democrático Progresista) se refirió a los audios filtrados de Norma Aquino (Yamy Nal) y Javier Vera (Chaqueñito) de la ANR y dejó en claro que es sumamente grave y el Congreso no puede permitir que quede impune.

“En el 2018, cuando empieza el gobierno de Cartes, funcionaba la fundación Telmo Cartes y desde esa fundación se financiaba, supuestamente, asesoramiento para parlamentarios, hecho que también es totalmente anormal”, comenzó expresando el legislador.

Seguido remarcó: “El financiamiento para legisladores tiene que ser transparente, tiene que provenir de fuentes trazables”.

Ante la consulta de si recordaba los montos que se manejaban, manifestó: “Creo que el Departamento de Estado hablaba de hasta un millón de dólares por el tema de la enmienda. Se manejaron montos importantes y con relación a la fundación se hablaban de 10 mil dólares”.

“Este caso es sumamente grave, porque desde hace mucho tiempo se habla de dádivas a parlamentarios de compra y venta de votos, es decir, mercantilización del voto, del voto del Congreso", indicó Filizzola.

En la mañana de este lunes, el Fiscal General, Emiliano Rolón, ordenó la apertura de una causa penal. Ante esto, el senador mencionó: “Yo espero que lo del Fiscal General sea sincero, pues yo no sé si la fiscalía va a ir al fondo del tema. Pero nosotros, como legisladores, sí tenemos la obligación de avanzar en este tema”.

No existe alteración en audios

“Yo escuché todos los audios y no encuentro ninguna incoherencia que señale algún tipo de alteración. Aparte, yo escuché declaraciones de los afectados y los afectados nos niegan que es su voz y todo lo demás”, recordó.

A renglón seguido apuntó: “Acá hubo una amenaza y eso es más grave todavía. Porque una de las afectadas dice que si se va, ella le va a arrastrar a otros y que ella también va a pedir otra pérdida de investidura. Entonces, básicamente, está diciendo que va a hablar más de lo que ya habló en esos audios”.

“Acá tenemos evidencias que señalan mercadeo de votos y eso es sumamente grave. El Congreso no puede permitir que una situación como esa quede impune”, concluyó.