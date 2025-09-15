Chaqueñito: Vendido y carruaje, según internautas

El senador Javier Vera “chaqueñito”, quien está en el ojo de la tormenta luego de la filtración de tres audios en donde aparentemente conversa con la su colega Norma Aquino “Yami Nal” y hablan de venta de votos a cambio de beneficios personales, es duramente cuestionado en redes sociales.

En cada posteo que realiza el senador Vera le llueven las críticas en redes sociales. Los internautas lo tratan de vendido, bandido, carruaje y de ignorantem entre otros epítetos. Le dicen también que debe “volver a calentar la parrilla” y dedicarse a lo que sabe, pues su labor legislativa es lamentable.

“A calentar los carbones, no los motores”, escribieron en su perfil de Facebook.

“Este delincuente vendido al cartismo tendría que estar preso”, escribió otra persona.

También le cuestionan su escasa participación en la plenaria, que solo se limita a votar a favor de los proyectos de los oficialistas y a generar polémica por conducta personal.

Por ejemplo, se lo escuchó hace un tiempo en un audio maltratando a una funcionaria de su oficina que grabó la agresión verbal, luego tuvo un escándalo por la viralización de un video de tinte sexual, que le costó la expulsión de la bancada Cartista, aunque igual se mantiene fiel al oficialismo.

En tanto que, su productividad en cuanto a presentación de proyectos de ley o participación en los debates en plenaria es prácticamente nula. En abril pasado presentó su primer proyecto de ley a casi dos años de estar en la Cámara de Senadores.

“Vergüenza tendrías que tener para publicar éstas cosas! Ustedes que están en el poder son los únicos responsables de lo que pasa en el país”, escribió una internauta.

“Uuf los tantos proyectos que estabas haciendo le hicieron sarambí por culpa de estos bandidos no vas a poder presentar ni un proyecto otra vez”, le señaló otra persona.

El senador, recientemente, fue víctima de intento re robo en su vehículo y, mediante sus redes sociales, cuestionó a la Policía Nacional y la inseguridad reinante en el país. En dicho posteo también le llovieron las críticas.