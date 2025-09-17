Las amenazas de Yamy Nal: se acordó hasta de la “mamá” de Terminator

La exsenadora Norma Aquino (Yamy Nal) llegó con sus característicos lentes oscuros a la sesión extraordinaria de la Cámara Alta acompañada por su abogado Valentín Domínguez, conocido como “Abogado Leopardo”.

Primero hizo un “descargo” desde su curul en que pidió perdón y lanzó todo tipo de intentos de chantaje a sus compañeros de bancada y acusaciones a los opositores. Luego utilizó el atril donde se quebró y sus argumentos jurídicos comenzaron a caer.

Incluso reprendió a su abogado por no poder defenderla como ella quería.

Antes de ser expulsada, Aquino dejó numerosas frases que generaron la burla de los internautas. “Con mi abogado encontramos la punta del novillo”; “me llevan a la hoguera”; “cocinaron mi cabeza”, “por quien se doblan las campanas” y “mi poder tengo en mis gafas, cuando tengo mis gafas digo todo lo que tengo que decir”, expresó al justificar el uso de sus anteojos de sol pero luego señaló que tiene una enfermedad ocular.

Incluso se comparó con Jesús y con “la mamá del tipo de Terminator” y hasta se jactó de haber tenido 12.000 votos preferenciales, aunque solo ingresó al Congreso gracias los 120.000 votos de la senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional). Ni un solo senador, de los 40 presentes, salió en su defensa.

Dijo que fue “leal” a HC

Inicialmente reconoció los audios, pidió perdón, dijo que habló por “excitación emotiva” al acusar a cuatro senadores cartistas de repartirse US$ 8 millones de una donación de Taiwán y en tono suplicante insistía que siempre fue “leal” al cartismo y la más combativa contra la oposición y la prensa.

Sin escala, luego pasó a la ofensiva y acusó a la bancada cartista de defender a corruptos y tener entre sus filas a los mismos que llevaron a la ANR a la llanura en 2008, al referirse al senador Silvio Ovelar (ANR, HC), a quien le repitió que es un “trato apu´a”.

También prometió filtrar a la prensa todos los familiares de cada senador en el Estado como una estrategia para que no la expulsen.

Dijo que es víctima de una conspiración encabezada por el líder de la bancada cartista Natalicio Chase, quien supuestamente tenía los audios hace meses y los usó ahora por haber votado contra el aumento presupuestario para la ANEAES, ya que beneficiaba al hijo de Nicanor Duarte Frutos, a quien acusa de perjudicar a su padre siendo funcionario de Yacyretá.

Pedido de Norma Aquino a Horacio Cartes y Santi Peña

En reiterados mensajes al titular de la ANR, Horacio Cartes, y al presidente de la República, Santiago Peña, les instó a darse cuenta del complot, sostuvo que en la bancada cartista hay “agoreros” que quieren debilitar y “dividir al partido.”

Cuando nada de lo que dijo hizo cambiar la postura del pleno, especialmente de los cartistas, también pidió que destituyan a los senadores cartistas: “Chaqueñito” Vera y Zenaida Delgado, ambos ex Cruzada Nacional.

Luego se tiró contra Blanca Ovelar (ANR), creyendo erróneamente que el hijo de Duarte Frutos era su “sobrino”. Pero se acercó a Ovelar a intentar pedirle disculpas, que aparentemente fueron rechazadas.

Aunque aprobó la destitución exprés de Kattya González (ex PEN) el 14 de febrero de 2024, Aquino acusó a los cartistas de violar la Constitución al no darle una semana de tiempo para defenderse ante el pleno.

Yamy Nal apuntó al fiscal general

Cuestionó al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, por abrir una investigación en su contra pero no contra los liberales Salyn Buzarquis y Celeste Amarilla.

También dijo que Paraguayo Cubas, líder de Cruzada Nacional, la estaba amenazando con violencia.

Repudió que en la reunión de bancada del cartismo Natalicio Chase la haya llamado “vómito de la política” y que “Nano” Galaverna lo tratara como caso “psiquiátrico”.