Yamy Nal presentará acción de inconstitucionalidad tras perder investidura en el Senado

La expulsada legisladora Norma Aquino (ANR-HC), “Yamy Nal”, se reunió hoy con el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC), y al salir confirmó que acudirá a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para revertir su pérdida de su investidura.

“Yamy Nal” justificó la medida al señalar que la acción corresponde porque “fue una injusticia. Fue un proceso totalmente ilegal”.

Asimismo, reveló que durante el encuentro, Núñez le dijo que “se sintió mal”, a lo que ella respondió que su expulsión la considera como una “traición”.

¿Pidió trabajo a Horacio Cartes?

Consultada sobre si efectivamente pidió trabajo a Horacio Cartes, líder del movimiento Honor Colorado, como había mencionado antes de su expulsión, descartó ello.

“Yo siempre hablo en doble sentido y para hacerle guerra a ustedes. Siempre hablo en doble sentido. No necesito (pedir trabajo), soy abogada, profesional, máster, tengo lleno de estudios (sic)”, respondió.

Abogado de “Yamy Nal” prepara la acción

El abogado Valentín Domínguez, quien la acompañó al Congreso, adelantó que la intención es presentar la acción a más tardar el próximo lunes.

Domínguez explicó que solicitaron al presidente del Congreso toda la documentación relacionada con el proceso de pérdida de investidura.

“Nos mantenemos que es injusta la sanción aplicada a la exsenadora. Pedimos copia completa todo sobre lo que trata sobre la sesión. Y todo lo que se utilizó para el libelo acusatorio, como así también los procedimientos que debían llevarse a cabo”, afirmó.

Antes de hablar con los medios, la exlegisladora había advertido que no daría declaraciones a la periodista de nuestro medio.