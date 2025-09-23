De Carlos Portillo a Hernán Rivas: Salta fuerte indicio de posible título falso del diputado cartista Rodrigo Gamarra

La formación académica del diputado cartista Rodrigo Gamarra empezó a ponerse en duda a consecuencia de un alarde que hizo a través de la red social X, donde afirmó: “Terminé 3 carreras, 10 posgrados, un máster, y sigo estudiando”.

Lea más: “Wan, chú, tri... ten” títulos: Al estilo Carlos Portillo, cartista Rodrigo Gamarra alardea de supuesta decena de títulos

Desde un inicio, dichos títulos eran cuando menos incomprobables, ya que no figuraban en la base de datos oficial y pública del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Sin embargo, ahora salta ya un fuerte indicio de posible falsificación.

Entre los cuatro “diplomas” que Gamarra expuso en su redes sociales destaca el supuesto certificado de haber cursado una capacitación como “Auditor interno Iso 9001:2000″ en el “Georgia Institute of Tecnology".

Lea más: Diputado Rodrigo Gamarra muestra sus “títulos” en redes sociales

El burdo error es que en realidad la universidad es la “Georgia Institute of Technology”, y en el documento expuesto por Gamarra se omite la “H”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sería raro que una universidad de los Estados Unidos de América, que según algunos rankings figura Nº 32 en dicho país, consigne de manera errónea su propio nombre, lo que indica un serio indicio de que podría tratarse de un título falso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Yo no tengo por qué rendirle cuentas a estos sicarios, BURROS y BACHILLERES de ABC —la voz de la disidencia incendiaria y LOS ANTIFA del país—. Pero como me divierte dejarlos en evidencia en sus propias mentiras, acá les va: para muestra basta un botón", escribió de manera soberbia Gamarra.

Efectivamente, para muestra un botón, ya que de los cuatros supuestos diplomas al menos uno presenta un error tan grosero, pero sobre todo un indicio de falsedad.

De hecho, todos los documentos que expuso Gamarra están incompletos. Ni siquiera sus supuestos títulos locales de “Contador-Auditor” de la Universidad Americana están completos para apreciar la fecha.

Tampoco se puede apreciar el dorso, donde suele estar el sello de registro del título ante el MEC.

En un inicio, el caso de Gamarra se parecía al del exdiputado liberal Carlos Portillo, que afirmaba tener 7 títulos universitarios distintos, aunque su veracidad era cuestionable.

Ahora, con este indicio, el caso se torna más parecido al del actual senador cartista Hernán Rivas, acusado por presunto título falso de abogado, con el cual incluso llegó a ser presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) de la mano del cartismo (Honor Colorado).

Rodrigo Gamarra no quiere dar su versión

Intentamos tener la versión del diputado Rodrigo Gamarra; sin embargo, este afirmó que no está interesado en responder a las dudas.

“ABC no le calienta mi versión, ni mis títulos, ni mis proyectos. Ustedes son sicarios mediáticos, charlatanes y farsantes; su única misión es destruir, difamar, tergiversar, calumniar a adversarios políticos. Son la voz de la disidencia de los que odian al partido colorado y al país. Mentí nomás en tu nota como siempre y listo, total ya todos los conocen”, (sic) respondió.

De todos modos, se le aclaró que nuestra redacción queda abierta a escuchar su versión si cambiaba de opinión.