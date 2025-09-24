Prevalecieron los intereses partidarios, señala diputado sobre el apoyo de la disidencia en el Este

El diputado Roberto González aclaró que en la búsqueda de recuperar Ciudad del Este, lo mejor era consensuar y apoyar al candidato que consiga el mayor consenso. Reconoció que existe una diferencia muy solidificada entre Abdo y Cartes, pero a pesar de eso, la unidad del Partido Colorado es lo importante para recuperar la municipalidad del Este.