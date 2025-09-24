Prevalecieron los intereses partidarios, señala diputado sobre el apoyo de la disidencia en el Este

El diputado colorado por Cordillera, Roberto González, se pronunció sobre el apoyo de la disidencia a la candidatura de Roberto González Vaesken a la Intendencia de Ciudad del Este.
“Hay que entender la coyuntura del momento político. Tras la destitución de Miguel Prieto, inmediatamente se hace el cronograma electoral cortísimo, en el que hay que votar el mes que viene en las internas y luego las generales”.
Seguido recordó: “Encima que nos basurearon enormemente en el Este y ahora, por más que haya salido destituido, teóricamente muy golpeado por corrupción, pueden tener todavía mucha fuerza electoral”.
“Creo que lo más sensato era tratar de consensuar y acompañar a un solo candidato. O por lo menos, al que consiga el mayor consenso y esa persona fue Roberto González Vaesken”, reconoció el legislador.
Lea más: “El mejor amigo de un colorado es otro colorado”, dice Vaesken al recibir apoyo de disidentes
Ante la consulta sobre la relación entre los líderes de ambas corrientes, respondió: “Ellos no hablaron (Mario Abdo y Horacio Cartes) ahí hay una diferencia muy solidificada, pero cuando se trata de intereses de partido se buscan maneras de conseguir acercamiento”.
“Lo de ayer fue un diálogo indirecto, con un mensaje poderoso, apuntamos hacia un mismo objetivo. Para el Partido Colorado es clave recuperar Ciudad del Este, que es la segunda más importante después de Asunción", sostuvo González.
Para finalizar dejó en claro: “Para nosotros lo importante es que la administración municipal quede en manos de un representante del Partido Colorado y que trate de hacer una buena administración, que hace bastante tiempo no hay en Ciudad del Este”.