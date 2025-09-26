Expresiones de Abdo fueron desacertadas, dice Justo Zacarías

Justo Zacarías Irún, titular de Itaipú, se retiró a los dichos del expresidente Mario Abdo, líder de Añetete, quien mencionó que no quería ver a ningún miembro de Honor Colorado durante la reunión de la disidencia colorada en Ciudad del Este.

“Es la opinión de él y puede hacer lo que quiera con respecto a sus palabras. Lastimosamente, creo que son unas palabras desubicadas, cuando nosotros, con todo cariño, aprecio y amistad, estamos allá trabajando entre todos. Unidos para que Roberto sea el próximo intendente", señaló.

Seguido expresó que lo que él dijo es una opinión personal aislada. “Creo que todo el mundo se dio cuenta la cara que puso Hugo Velázquez y Lilian Samaniego”.

“No me preocupan las palabras de Mario Abdo Benítez. Desacertadas, pero no me preocupan. No crispó nada el ambiente, porque seguimos trabajando por la candidatura de Roberto”, sostuvo el titular de la Itaipú.

En otro momento, Zacarías Irún dejó en claro: “Todos saben hoy en Ciudad del Este que, los colorados unidos en absoluta mayoría, estamos trabajando para que Roberto sea el próximo intendente”.

“Nosotros vamos a trabajar, vamos a votar y el 9 de noviembre van a ver el resultado de la unidad del Partido Colorado”, concluyó.