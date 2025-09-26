Jefe de prensa de Lambaré fue querellado por la concejala Carolina González

El jefe de prensa de la Municipalidad de Lambaré, Fabián Costa, quien sufrió el ataque de su casa a balazos en la madrugada del 17 de septiembre, en el barrio Mariscal López de Lambaré, recibió una querella por parte de la concejala Carolina González de Arévalo.

“Téngase por iniciado el presente el Juicio que por Violencia contra la Mujer promueve la Sra. Graciela Carolina González Pérez, en contra del Sr. Julio Fabián Costa Caballero”, reza en el texto en sus primeros renglones.

Al respecto, el comunicador señaló: “La querella ordena la prohibición que yo la amenace, amedrente o la persiga. Inclusive incurrir en un hecho de violencia o molestarle en medios de comunicación o redes sociales”.

“Me sorprende porque no sé a qué obedece esto porque yo en ningún momento la mencioné o apunté a ella, ni a su familia o a su equipo. La cita es para el 3 de octubre a las 11:00, e incluso me notifican que comparezca sin la necesidad de contratar un profesional abogado”.

“Si es una querella para que yo tenga miedo, esto tampoco va a lograr. Acá están pasando muchas cosas. Hay personas que son maltratadas, otras que están bajo amedrentamiento y bajo amenazas”, indicó Costa.