PLRA felicita a jóvenes y repudia abuso policial en protesta “Gen Z”

El Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), presidido por Hugo Fleitas, resolvió anoche lanzar un comunicado de repudio al gobierno de Santiago Peña y dar su apoyo a los jóvenes, víctimas de la represión policial en la marcha contra la corrupción, organizada por el grupo “Gen Z” el domingo último.

La propuesta fue presentada por la vicepresidenta primera del PLRA, Alba Talavera, quien repudió el respaldo y la justificación del comunicador de nuestro medio, Enrique Vargas Peña, a la represión policial. “Fue altanero e irrespetuoso con la juventud paraguaya que tiene el derecho de protestar”, argumentó.

Hugo Alberto Zarza, a su turno, también se despachó contra el colega. “No me sorprende, pero escuché al periodista Vargas Peña calificar de brillante la actuación policial. Estamos hartos de los abusos de autoridad y las mentiras del Gobierno”, dijo y sostuvo que la actuación de las fuerzas de seguridad fue irresponsable y que si las mujeres atropelladas por agentes Linces hubiesen muerto, Paraguay habría tenido un levantamiento igual al de Nepal.

Señaló que la verdadera violencia es la corrupción desde gobierno de turno en que se compran sillas escolares sobrefacturadas y que el presidente Santiago Peña incluso antes de ser electo ya viajaba en vehículos y aviones del proveedor de dichas sillas.

Agregó que también es violencia contra los paraguayos la falta de servicios de salud y que el IPS te descuente tu salario cada mes solo para ser ignorado en sus pasillos. Dijo que también es violencia el desalojo de indígenas y campesinos.

Miguel Abdón Saguier dijo que el partido debería felicitar a los jóvenes y que la violencia es robar al pueblo y la corrupción en el Gobierno, desde los más altos cargos hasta los más bajos.

Aprueban apoyo a Daniel Mujica en CDE

Por otra parte, el Directorio resolvió aceptar el pedido de los titulares de 23 comités liberales en Ciudad del Este de apoyar al opositor Daniel Mujica (Yo Creo) como candidato a intendente.