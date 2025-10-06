La reacción de Peña tras levantarse la sanción de OFAC contra Cartes

Poco después de que Estados Unidos levantara las sanciones financieras impuestas al expresidente Horacio Cartes y a la empresa Tabesa, el mandatario Santiago Peña hizo una publicación que no pasó desapercibida.

Sin dar mayores explicaciones, el jefe de Estado escribió en su cuenta oficial: “Celebramos esta decisión del Gobierno de los Estados Unidos y reafirmamos nuestro compromiso de trabajar cada vez más unidos para beneficio de nuestras naciones. Feliz contigo, Horacio Cartes, presidente de nuestro querido Partido Colorado”.

El mensaje estuvo acompañado del mismo comunicado emitido por el presidente de la ANR, donde el mismo afirma que su nombre “ha sido limpiado”.

Cabe mencionar que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro había sancionado a Cartes y a Tabesa en 2023, por presuntos actos de corrupción. Este mediodía se dio a conocer que su nombre fue borrado de la lista de personas bloqueadas para operaciones transaccionales.

Las reacciones de la gente

El posteo de Peña generó una ola de reacciones en la red social. Mayoritariamente, los ciudadanos le cuestionaron señalándole que tanto su imagen como su “dignidad” están “por el piso”.

Además, le indicaron que esperan que esta medida tomada por la OFAC no implique “nada a cambio” para Estados Unidos. “Preocupate y ocupate del país y no del 'patrão’, bandido”, le dijo Daniel Aquino.

A pesar de ello, también otros usuarios expresaron su apoyo a ambos colorados, deseándole fuerzas y celebrando el levantamiento de las sanciones.

