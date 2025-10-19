Obispo del Chaco: “Todos los paraguayos quieren estar mejor, no solo unos cuántos”

Monseñor Gabriel Escobar ofició la misa de Caacupé este domingo, donde pidió a los presentes a ser portadores de luz en medio de las sombras del mundo. Si embargo su homilía fue un reclamo directo a las autoridades nacionales que piensan más en sus beneficios que en el bien del pueblo.

El obispo del Chaco pidió también seguir trabajando por los más pobres y olvidados de la sociedad paraguaya. Remarcó a las autoridades que las riquezas deben a llegar a todos, sin excepción alguna.

“A seguir trabajando por los más pobres, desamparados, olvidado de nuestra sociedad paraguaya, para que la riqueza de nuestro país llegue a todos los paraguayos sin excepción alguna”, dijo el obispo del Chaco.

El religioso enumeró las preocupaciones que tiene la gente de a pie y puso énfasis en que las autoridades deben garantizar una jubilación digna y sin preocupaciones para los adultos mayores y buenos servicios públicos para todos.

“Todo paraguayo que vive en este suelo guaraní debe contar con un seguro médico accesible y por sobre todo le permita vivir una ancianidad en paz y sin tantas preocupaciones de que si cobrará o no el aporte de su seguro, si tendrá o no los medicamentos necesarios para esa etapa de la tercera edad que le toca vivir, si será cubierto por la Previsión social o no, necesitamos una mejoría urgente en los servicios", dijo el obispo en medio de un cerrado aplauso de los presentes.

Cuestionó además que en pleno siglo XXI el Paraguay esté estancado.

“En pleno siglo XXI en vez de ir para adelante nos estancamos y no avanzamos, basta ya de reguladas en los servicios públicos de transportes. Los paraguayos merecemos también gozar de un buen bienestar como el terreno propio, casa digna, trabajo digno, educación acorde a los tiempos, una salud de calidad y por sobre todo una seguridad para cada uno de sus hijos; una justicia pronta sin mucha burocracia, barata y equitativa para todos.

Le recordó a las autoridades que estas peticiones son son elementos claves para el éxito de un país.

“Recordamos a nuestras autoridades nacionales que todos los paraguayos queremos estar mejor, no solo unos cuantos”, cerró diciendo el obispo del Chaco.