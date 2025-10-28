Contraloría y Fiscalía deberían investigar a Johana Vega por ostentosa fiesta, dice diputado

La ostentosa fiesta de cumpleaños de la diputada colorada cartista Johana Vega continúa siendo cuestionada por el millonario gasto que supone, ya que durante la misma se destacaron el lujo, varios cambios de outfits, servicio de primer nivel, como también la actuación del grupo mexicano Azteka.

Su remuneración actualmente es de casi G. 40 millones en la Cámara de Diputados y sus gastos mensuales rondan los G. 13 millones, de acuerdo a su declaración jurada.

Para el diputado del PLRA Miguel Martínez, estas cifras no dan para hacer una fiesta como la que realizó la diputada cartista, más aún al considerar que Vega no es millonaria de origen.

“Por supuesto que no da. Yo por ejemplo voy a hacer una fiesta, yo tengo un patrimonio de G. 1.200 mil millones, eso no te da, si vos gastás más de la cuenta, no vas a poder sustentar. Por ejemplo, los bienes yo tengo, que era mi fábrica, mi casa, y alquilo eso. Si yo vendo todo eso para hacer una fiesta, no es sustentable, que una fiesta que vale G. 200 millones, G. 300 millones, no condice con tu salario”, criticó.

Fiesta de lujo y declaraciones millonarias: ¿cómo financian su estilo de vida Johana Vega y Eddie Jara?

Contraloría y Fiscalía deberían intervenir

Para el diputado liberal, la Contraloría y la Fiscalía deberían investigar a la diputada Vega, aunque también recordó que ambas instituciones están en manos del Partido Colorado, al cual pertenece la legisladora.

Cabe recordar que Johana Vega es también pareja del titular de Petropar, Eddie Jara, quien según su más reciente declaración jurada presentada en el 2023, percibe G. 87 millones cada mes entre los G. 40 millones de su remuneración en Petropar, G. 12 millones de docencia y G. 35 millones de intereses cobrados, esto sumado a lo que percibe anualmente en concepto de aguinaldo, gratificaciones y alquileres, que totaliza G. 156 millones.

Según Martínez, el caso de Petropar es especial porque “está engañando a la gente”, por el contrato que tiene con la “empresa amiga de los Dominguez y todavía no se cumplió”, al referirse la octava adenda que Petropar otorgó a la firma catarí Doha Holding Group LLC, ligada a Alejandro Domínguez Pérez, que debía entregar 100.000 toneladas de gasoil por US$ 61 millones, que vence este viernes.

Petropar apura nueva compra de gasoil, mientras firma catarí sigue sin cumplir

“Este señor, yo le veo como un gran corrupto, porque no quiere transparentar, no quiere responder, ¿por qué hace un contrato de supuestamente gasoil barato, pero nunca llega?, eso tiene una implicación, tiene por ejemplo, si la institución no hace cumplir las condiciones o las leyes, entonces es una mala experiencia”, criticó a Jara.