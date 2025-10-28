Senadora remarca que titular de Petropar ha perdido la credibilidad

Un llamado a licitación impulsado por Petropar genera múltiples cuestionamientos, ya que el proceso busca contratar servicios de espacios en medios de comunicación donde la entidad presidida por Eddie Jara prevé gastar G. 4.000 millones.

La senadora Celeste Amarilla (PLRA) señaló innecesario que un ente del Estado invierta tanto dinero en publicidad y remarcó que el presidente, Santiago Peña, deberá sacar a Eddie Jara, quien ya no tiene credibilidad.

“Petropar es un ente del Estado, no necesita hacer propaganda para vender. Tiene una clientela fija y esa publicidad que pretende hacer no le va a servir de nada si él se desprestigia ante la gente, con esas actitudes, cuanto menos sospechosas”, sostuvo la legisladora.

Luego cuestiona: “Esa licitación pide taxativamente 12 horas de programas rurales. Eso es un direccionamiento a lo que estamos acostumbrados”.

“Esto es un gasto innecesario y luego tenemos el desprestigio en el que él mismo cayó con el grupo Doha, con el combustible Qatarí. Vamos por la octava renovación del contrato y aparentemente el problema es que esta gente Domínguez presupuestaron mal el precio”, recordó.

A renglón seguido, la senadora dejó en claro que el titular de Petropar debe anular el contrato y ejecutar la póliza.

En otro momento, la legisladora expresó que Eddie Jara ya comenzó mal porque viene de la puerta giratoria, mencionando que del ente público pasa a trabajar con Horacio Cartes y posteriormente vuelve a lo público, en Petropar.

“Se asocia al Centenario, no sabemos con qué plata, luego publica fotos en un barquito con una diputada. Seguido pasamos por el despido de funcionarias, por ser lindas y culminamos con un cumpleaños ostentoso nuevamente”, apuntó.

“Él ha perdido la credibilidad con actitudes como esta. Si yo era el presidente de la República ya lo destituía, porque no hay un paraguayo que en este momento te hable bien de Eddie Jara por su comportamiento”, finalizó la legisladora.