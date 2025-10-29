Pipo fue electo como sustituto en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

La postulante de la oposición, Yolanda Paredes (Cruzada Nacional), propuesta por Eduardo Nakayama (independiente), recibió 13 votos.

Verón es hermano del exfiscal general Javier Díaz Verón acusado de supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en un nuevo juicio tras polémica absolución que recibió.

Esposo de jueza

El senador también es esposo de la jueza electoral de Guairá Adriana Judith Narváez Legal. Se pasó al cartismo cuando se investigaban denuncias en su gestión como gobernador de Caazapá sobre el uso de US$ 2.000.000 transferidos entre 2020 y 2021 por el Ejecutivo para la reactivación económica en el marco de la pandemia del covid-19.