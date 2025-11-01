“Es importante llegar todos juntos”, dice Rasmussen sobre la oposición

El exsenador y presidente del PQQ, Stephan Rasmussen, resaltó que existe una conciencia política crucial sobre la necesidad de que la oposición llegue unida, ya mediante una propuesta que viene desarrollándose con un par de años de diálogo.

Al respecto, aseguró que unos 15 sectores, incluyendo al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y otros movimientos, dialogan mediante una serie de diálogos en la mesa “Unidos por Asunción”.

Asimismo, dijo que principal objetivo de esta unidad ganar en Asunción que demuestre a la ciudadanía que la oposición puede gestionar mejor que el Partido Colorado.

“Ganar Asunción y mostrarle a la ciudadanía que la oposición, digamos, o los no colorados puede hacer un mejor gobierno que partido Colorado sí es determinante para el 2028, porque primero si nosotros no ganamos la elección, obviamente las posibilidades del 2028 esto están como más alejadas. Segundo, sí, andamos a Asunción y hacemos un mal Gobierno, ese sí va a ser un plebiscito para nosotros para el 2028”, detalló, también con la idea de victorias en Encarnación y Ciudad del Este.

Patria Querida apoya a Sole Núñez

En lo que refiere a la definición de candidaturas, Patria Querida ya había confirmado su apoyo a Soledad Núñez y según detalló Rasmussen, esta decisión fue considerada tras resultados de mediciones de opinión pública realizadas a lo largo del año.

Incluso alegó que Núñez es la precandidata que “más mide, inclusive duplica, triplica” a otros precandidatos, por lo que destacó que corresponde a una “muy buena candidatura”, mientras que la exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, “fue muy mala”.

Finalmente, señaló que independientemente a que aún no se defina una candidatura única, la idea es llegar incluso a hacer una alianza para las listas plurinominales como la concejalía, a fin de unir fuerzas y renunciar a las disputas personales.

“Básicamente, es de alguna manera replicar lo que pasa en el Partido Colorado en el sentido de que llegue una lista con los mejores 24 candidatos en el caso de la concejalía, o inclusive en la intendencia, que llegue un candidato. Entonces acá el objetivo principal es tener un mano a mano con el Partido Colorado, obviamente presentar propuestas de políticas públicas y de gestión a la ciudadanía que le convenza, porque finalmente esto se gana con el voto”, puntualizó.

