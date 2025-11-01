Elecciones municipales: Espínola anticipa enfrentamiento con el oficialismo en las internas coloradas de Asunción

El diputado disidente Mauricio Espínola afirmó que, pese a los intentos del precandidato de Colorado Añetete, Dani Centurión, por buscar un consenso con referentes de Honor Colorado para una eventual candidatura única a la intendencia de Asunción, el escenario más probable es una competencia directa contra el oficialismo en las próximas internas del Partido Colorado.

Espínola sostuvo que, aunque comparte bancada con Centurión, el dirigente “es dueño de su candidatura” y tiene libertad plena para definir sus estrategias de campaña. No obstante, advirtió que “existe un antagonismo muy pronunciado” entre los movimientos internos, con “modelos de pensamiento diferentes”.

Lea más: Elecciones municipales 2026: partido Febrerista anuncia a quién apoyará

“Nos vamos a enfrentar al oficialismo en Asunción”

“Yo estoy para la paz, pero también para la guerra. Creo que nos vamos a enfrentar al oficialismo en las internas”, afirmó el legislador, en alusión a las movidas políticas dentro de la ANR.

Espínola explicó que el equipo de Centurión observa con cautela las operaciones de posicionamiento de otros dirigentes oficialistas, entre ellos el titular de la ESSAP, Luis Fernando Bernal, quien –según mencionó– habría mostrado un crecimiento “mágico” en encuestas recientes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asimismo, el diputado comentó que desde Honor Colorado también se estaría evaluando la figura del viceministro Marco Riquelme, lo que refuerza la hipótesis de que ambos movimientos terminarán compitiendo internamente por la capital.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En otro momento, Espínola recordó su experiencia en la coordinación del Movimiento Concordia Colorada, que en su momento intentó unir a los sectores de Colorado Añetete y Honor Colorado bajo una misma candidatura, aunque sin perder la identidad de cada grupo.

“Yo quiero patentar ese mecanismo de campaña donde se pueda apoyar a un candidato común sin perder la identidad. Pero hoy veo difícil ese escenario en Asunción”, manifestó.

Lea más: Soledad Núñez, precandidata a la intendencia, recibe el apoyo de Patria Querida en Asunción

Sole Núñez es del oficialismo, sostuvo Espínola

Por último, el legislador apuntó sus críticas hacia la oposición, asegurando que una de sus figuras, Soledad Núñez, también representa al oficialismo por haber formado parte del gabinete del expresidente Horacio Cartes.

“Nos vamos a enfrentar en internas al oficialismo con Luis Fer Bernal, y en las generales nuevamente al oficialismo, con Soledad Núñez, porque ella fue parte del gobierno de Cartes”, sentenció Espínola.