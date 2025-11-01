Wiens repudia persecución a críticos del poder y uso político de la justicia

Arnoldo Wiens, durante su recorrido con los políticos de los distritos de Mauricio J. Troche y Natalicio Talavera (Guairá), manifestó que le preocupa el uso político de la justicia en el país, refiriéndose al reciente caso de imputación contra directivos del Banco Atlas, vinculados al Grupo Zuccolillo, propietario de medios que han revelado múltiples hechos de corrupción en torno al Gobierno.

El candidato presidencial manifestó que el momento y la selectividad del proceso “evidencian un patrón de persecución hacia quienes se atreven a denunciar los abusos del poder” teniendo en cuenta que es un caso antiguo, pero que fue reflotando justo cuando ABC denuncia alevosos casos de corrupción estatal que salpican al presidente Santiago Peña.

“El Gobierno perdió el rumbo y ahora utiliza la Fiscalía como garrote. Cuando la justicia se convierte en herramienta de venganza, el Estado de derecho se debilita y la democracia se enferma. No se castiga la corrupción, se castiga a quien la expone. Ese no es el sistema de justicia que el país se merece”, afirmó Wiens.

Abandono y ostentación

Por otro lado, Wiens también se refirió a la falta de oportunidades y el abandono al sector campesino.

“El campo no se rinde, aunque el poder político lo castiga. Prometieron un nuevo tren de molienda y lo único que avanza son las excusas. Mientras los productores esperan justicia, otros hacen negocios a costa de su sacrificio”, expresó Wiens en Mauricio José Troche.

Cuestionó también al titular de Petropar Eddie Jara, quien desde su “perfil romántico” ostenta costosos regalos, fiestas faraónicas y viajes al exterior.

“Aquí los productores claman por atención digna y acompañamiento de un Estado ausente, mientras el titular de la petrolera estatal se pasa de viaje en viaje, eventos de primer mundo, organizando fiestas privadas faraónicas, haciendo derroche y ostentación frente a los más necesitados”, puntualizó el candidato colorado.

Cuestionó también al gobierno de Santiago Peña de generar miedo persiguiendo a los disidentes colorados y privilegiando a un solo grupo empresarial.

“Debemos enfocarnos en el Estado, promoviendo una política pública que ponga al trabajo por encima del privilegio y a la verdad por encima del miedo”.

Manifestó además que existe una “desconexión entre la economía real y la economía de los informes oficiales”.

Reciente imputación

El jueves se dio a conocer la imputación a varios directivos del Banco Atlas y a las hijas de Nicolás Leoz, por supuesto lavado de activos, a raíz de la denuncia que fue presentada en el 2021 por la Conmebol.

La causa está a cargo de los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción, Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera y Verónica Valdez Rivas.