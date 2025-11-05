¿Tocarán su “jubilación vip”? Quieren avanzar con reformas a cajas fiscales antes de fin de año

Meza indicó que se esperan cambios que calificó de “impopulares pero necesarios” y que, supuestamente, también los incluirá a ellos, es decir, tocará la “jubilación vip” parlamentaria.

“A mí me encantaría que estudiemos este año o por lo menos se introduzca antes que termine este periodo de sesiones ordinarias, porque son reformas probablemente muy impopulares, pero más que necesarias”, señaló Meza sobre la propuesta de modificación de los requisitos de jubilación para las 8 cajas del sector público.

Lea más: Caja Fiscal: sindicato del MEF se pronuncia en contra de la reforma

Meza viene siguiendo el tema por ser miembro de la Comisión Especial para el estudio de la situación financiera y la sostenibilidad del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público y dijo que están pendiente de lo que finalmente remita el Ejecutivo.

“Creo que hay un borrador que el Ministerio de Economía está trabajando y seguramente, en los próximos días, ojalá que pueda llegar acá”, dijo. Agregó que, supuestamente, la intención es tocar todas, incluso su privilegiada caja parlamentaria.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Vamos a tocar todas. Vamos a tocar (la parlamentaria). No quiero decirle de cuántos años a cuántos años (podríamos subir la edad de jubilación), lo que sí va a ser necesario igualar es que sea una caja solidaria, sostenible e igualitaria para todos y no injusta para un sector”, dijo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Reconoció que en todas las cajas habrá que retocar casi todo los parámetros, o sea, no solo la edad de jubilación (que varía en cada gremio), sino también años de servicio y aporte.

En cuanto a la edad, dijo que, por ejemplo, se está evaluando elevar la edad para los docentes de 55 a 60 años para la jubilación. Negó rotundamente incrementos excesivos, como llegar a los 75 años.

“Hoy nos cuesta más de US$ 200 millones año de la contribución del impuesto de todos los paraguayos. Estamos calzando las siete cajas jubilatorias hoy completamente deficitarias y hay que hacer esa reforma, por más dolorosa que sea”, dijo.