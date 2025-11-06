Celeste Amarilla advierte sobre “el poder de los indiferentes” en las elecciones de Ciudad del Este

Ciudad del Este vivirá este domingo unas elecciones municipales atípicas: se elegirá al intendente que completará el mandato del destituido Miguel Prieto, en un periodo que durará menos de un año. La disputa será entre Daniel Mujica, del movimiento Yo Creo, y Roberto González Vaesken, del Partido Colorado.

En ese contexto, la senadora Celeste Amarilla (PLRA) lanzó una fuerte reflexión sobre el papel del electorado y, especialmente, sobre los indiferentes, a quienes considera los verdaderos responsables de los gobiernos que el país termina teniendo.

“La gran pregunta es quién elige realmente los gobiernos: ¿los que votan o los que no votan?”, se preguntó Amarilla.

“En Paraguay, casi casi eligen los que no votan. Los indiferentes —más de un millón de personas que no concurren a las urnas— son los que deciden realmente”, afirmó.

Recordó las palabras del pensador italiano Antonio Gramsci en su célebre texto El odio a los indiferentes, señalando que la indiferencia es “el peso muerto de la historia” y “la fatalidad capaz de destruir cualquier programa o sueño de gobierno”.

“La dictadura también la sostuvo la indiferencia”

La senadora trazó un paralelismo histórico y responsabilizó a la falta de compromiso ciudadano por haber sostenido tanto la dictadura como las deficiencias de la actual democracia.

“Mientras unos pocos protestábamos, salíamos a la calle y hasta íbamos presos, la enorme masa indiferente sostenía a aquel nefasto dictador”, recordó en alusión al régimen de Alfredo Stroessner.

Amarilla insistió en que esa misma actitud pasiva se repite hoy en democracia: “Después, en las charlas de pasillo o reuniones sociales, los que más se quejan son los que no fueron a votar”.

La legisladora también apuntó contra el fenómeno político que lidera Payo Cubas, aunque matizó su crítica señalando que su ascenso fue posible gracias a la abstención.

“Siempre le ataco a Payo Cubas y al cachivacherío que nos trajo hasta aquí, pero más que Payo, los culpables son los indiferentes que se quedaron en sus casas”, expresó.

“Mientras colorados, liberales y el tercer espacio salimos a pelear, a embarrarnos en el barro de la historia, los indiferentes deciden desde sus casas quién va a venir a este Senado, deciden que siga Horacio Cartes manejando los tentaculos de su partido. ¡Cuidado indiferentes de Alto Paraná después no se quejen de lo que puede venir!, exhortó.

“El domingo no se decide poca cosa”

La senadora cerró su reflexión con un llamado urgente a los altoparanaenses para que concurran masivamente a votar.

“El domingo no se decide poca cosa, se decide casi entre el bien y el mal. No se queden en sus casas, vayan a votar por el mejor, por el que más les guste, o vayan y absténganse, pero vayan”, exhortó.

Amarilla insistió en que el voto es “un derecho y una obligación”, y que el resultado del domingo será una medición de fuerzas políticas de cara a los próximos comicios nacionales.

“Espero que no ganen nuevamente los indiferentes”, concluyó.