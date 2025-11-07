Sale convoy con útiles electorales para la elección de intendente en Ciudad del Este

Los útiles para 795 mesas de 23 locales que recibirán a los 237.223 electores en Ciudad del Este para elegir al intendente que completará el periodo 2021-2026, luego de la destitución de Miguel Prieto por parte de la Cámara de Diputados tras la intervención realizada a su gestión.

Cada maletín electoral contiene entre otras cosas: expedientes electorales, certificados de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), certificados de votación, sobres de seguridad, boletines de voto, además útiles electorales necesarios, tales como urnas plásticas, bolígrafos, reglas, tinta indeleble, manuales de funciones y diversos carteles informativos.

La papeleta, en este caso, como es una elección uninominal a un solo cargo, es una sola.

“Los funcionarios designados para la transmisión de resultados electorales preliminares fueron ya designados por el TSJE, ellos ya hicieron sus capacitaciones correspondientes. Ya se hizo el simulacro y también ahora en este convoy se van los kits CTX a la zona”, detalló Francisco Olmedo, Jefe de Recursos Electorales.

Votación manual con papeletas

Una de las cuestiones particulares de esta elección es que al ser una candidatura uninominal, se realiza con papeletas, ya que para los cargos plurinominales, como son las elecciones para los legislativos, si bien se agilizaría la transmisión de resultados, tendría igual un retraso comparando con las máquinas de votación.

“Antes con las máquinas ya se imprimía el certificado TREP, entonces era un poco más rápido, al ser manual muchas cosas, en el llenado dependemos mucho de los miembros de mesa para poder transmitir. Nuestros funcionarios, los acopiadores, los CTX van a estar listos y van a tratar de hacer lo más rápido posible”, aseguró Olmedo.

Agregó que los funcionarios del TSJE con los útiles apenas lleguen a Ciudad del Este se trasladarán directo al juzgado, donde se presentarán ante el juez, quien a través de una nota les dará un oficio con la distribución de la junta cívica, esta última será la receptora, custodia y distribuidora de los útiles electorales hasta el día de la elección.

Desde el TSJE recordaron que en cada local la mesa uno es la que se designa para el voto accesible, además que solo en caso de no tener los miembros superiores o de personas ciegas pueden ser acompañados por un familiar o funcionarios que el elector designe. También estará la mesa del TSJE para consultas en cada local.

Restricciones

El Código Electoral, la ley 834, prohíbe realizar espectáculos públicos hasta el día anterior de las elecciones, como también la portación de armas, las aglomeraciones y los puestos comandos de los partidos políticos a menos de 200 metros de los locales de votación.

“Lo que no se puede prohibir son las fiestas familiares, un cumpleaños, un casamiento, como es algo personal, eso no podemos prohibir, pero todo lo que sea de orden público sí está prohibido en víspera de las elecciones”, insistió Luis Alberto Mauro, asesor TSJE,

Recordó que las máximas autoridades durante el desarrollo de las elecciones son los tres miembros de cada una de las mesas, y que el Código Electoral dice que ninguna autoridad puede imponer un criterio ante los tres miembros de mesa.

En caso de que alguien atestigüe o perciba un delito electoral, debe acudir a los fiscales, como también los jueces electorales de Alto Paraná.

Luis Alberto Mauro comentó que no se aceptarán las cédulas de identidad digitales, solamente las físicas para votar, ya sean estas vigentes o vencidas.

Las elecciones serán a partir de las 7:00 y el cierre será a las 17:00. “Nosotros pensamos que a las 19:00 de la noche, 19:30 de la noche, ya vamos a tener el 100% del TREP. Son resultados preliminares, pero ustedes saben que prácticamente los 20 años que tenemos TREP nunca hubo una diferencia sustancial entre nuestro TREP y el resultado de la verificación de las actas de las mesas de votación”, destacó el asesor del TSJE.

