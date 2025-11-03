Johana Vega y Eddie Jara, bajo la lupa de la Contraloría

La Contraloría General de la República (CGR) amplió el examen de correspondencia patrimonial que realiza sobre la diputada Johana Vega, incluyendo ahora a su pareja, el presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara. La medida se da tras la ostentosa fiesta de cumpleaños de la legisladora y una denuncia anónima que cuestiona la correspondencia entre los ingresos de ambos funcionarios y el estilo de vida que mantienen.

El director de Declaraciones Juradas de la CGR, Armindo Torres, confirmó que la investigación sobre Vega inició en marzo de este año y abarca todas sus declaraciones juradas desde 2014, año en que ingresó como funcionaria pública. “Ya se realizaron todos los pedidos de informes y, tras la denuncia anónima recibida en octubre, se decidió ampliar el examen de correspondencia de la diputada e iniciar uno nuevo sobre el presidente de Petropar”, explicó en entrevista con ABC.

Torres detalló que la enuncia fue presentada a través del portal de la Contraloría y hace referencia a supuestas inconsistencias entre los ingresos declarados por ambos y las inversiones, propiedades, fiestas y viajes que exhiben.

Denuncia anónima

El examen de correspondencia implica la solicitud de información a numerosas instituciones públicas y privadas, incluyendo registros de automotores, propiedades, pagos de impuestos y movimientos financieros. El objetivo es verificar la evolución patrimonial y la veracidad de las declaraciones juradas presentadas tanto por Vega como por Jara, detalló en ABC TV.

En el caso del presidente de Petropar, Torres recordó que Eddie Jara no fue funcionario público entre 2018 y 2023, por lo que se analizará especialmente su declaración de inicio de funciones al asumir el cargo. “Se verificará si tiene la capacidad económica de realizar las inversiones declaradas y si los egresos e ingresos son compatibles con su situación patrimonial”, detalló.

¿Cuándo se tendrán los resultados del análisis?

El director adelantó que estos procesos suelen extenderse entre cuatro y seis meses, dependiendo de la disponibilidad de los documentos requeridos. Una vez concluido el examen, si se detectan inconsistencias, los funcionarios serán notificados para presentar sus descargos antes de que la institución remita el caso a instancias correspondientes.

El examen de correspondencia sobre los bienes de Vega comenzó luego de que la parlamentaria iniciara la construcción de una lujosa vivienda en Mariano Roque Alonso, a solo meses de asumir como Diputada. A ello, se suman la ostentación en prendas de vestir de lujo, fiestas de cumpleaños muy costosas y con presentación de grupos internacionales, además de un costoso viaje a Europa con su novio.

