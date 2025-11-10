TSJE echa a funcionaria que hizo hurras a Zacarías Irún en votación

El asesor de la Justicia Electoral, Luis Alberto Mauro, confirmó que la funcionaria del Tribunal de Justicia Electoral, que realizó hurras a Zacarías Irún cuando se aproximó a depositar su voto durante las elecciones municipales en Ciudad del Este, ya fue despedida de su cargo.

Sobre la situación de Nubia Casartelli, la funcionaria del TSJE que expresó dichos tales como “fuerza líder” y “aplastante nuestra victoria”, cuando acompañó al senador Javier Zacarías Irún, Alberto Mauro respondió: “Ya la echamos”.

“Ya fue notificada esta mañana. Ya dejó la oficina y ya está fuera de la institución porque hizo algo indebido, impropio. Hacía seis meses que ingresó como contratada en el registro electoral de Ciudad del Este”, amplió.

En lo que tiene que ver con el desarrollo de las elecciones, el asesor del TSJT señaló: “El balance que nosotros tenemos es muy positivo, teniendo en cuenta todo el desarrollo. Si bien hubo incidentes durante las votaciones, diría que fueron incidentes menores. Nada que haya alterado el curso de las votaciones”.

También se refirió al TREP (Transmisión Rápida de Resultados Electorales Preliminares), destacando que funcionó muy bien. “En 90 minutos, luego de recibir los primeros resultados, un poquito antes de las 19:00 ya estaba el 100% de las mesas escrutadas”, subrayó.

En cuanto al porcentaje de participación, que reflejó un 45 por ciento, remarcó que es el histórico. “Las últimas elecciones municipales de Ciudad del Este marcó un 42 por ciento de participación”, dijo.