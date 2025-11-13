No se puede fingir demencia y dejar pasar las denuncias de Núñez, dice senadora

El senador Carlos Núñez Agüero lanzó ayer duras acusaciones contra el ministro del Interior, Enrique Riera, y el comandante de la Policía Nacional, Carlos Humberto Benítez, en una intervención parlamentaria.

Sostuvo que alrededor de 100 policías habrían pagado 150 millones de guaraníes cada uno para aprobar el polígrafo y quedar en la lista de ascensos. Además, aseguró que el comandante Carlos Humberto Benítez posee propiedades que no condicen con sus ingresos como funcionario público.

La senadora Yolanda Paredes comentó que en la sesión ordinaria de ayer quisieron tratar estas denuncias, pero los cartistas se retiraron y dejaron sin cuórum.

“Bastante alevoso fue lo que hicieron. Estamos hablando de denuncias bastante graves, que él lo realiza como senador nacional, dentro del recinto parlamentario y eso no es poca cosa”, apuntó la legisladora.

Seguidamente, agregó que no está de acuerdo en fingir demencia y hacer pasar como que no sucedió nada. “Hace dos sesiones que el senador Núñez viene haciendo denuncias bastante graves, inclusive de amenazas de muerte, y el plenario no toma ninguna decisión”.

Paredes sostuvo que como senadores de la Nación deben tomar decisiones con base en esas denuncias. “Lo que corresponde es que se remita, vía presidencia de la Cámara de senadores, las denuncias correspondientes al Ministerio Público”.

“El mensaje es realmente triste. No podemos asegurar que sean ciertas las denuncias, pero tienen que ser investigadas”, remarcó.

En otro momento, aclaró que vía senado de la nación no van a poder hacer la denuncia porque no hay quorum, no hay firma. “Pero el Ministerio Público, con todos los dichos del senador Núñez y las publicaciones periodísticas de hoy, tiene elementos más que suficientes para abrir una causa penal”.

“Acá está saliendo a flote la podredumbre de la policía nacional y coincidentemente con la denuncia de ayer, el ministro del interior, Enrique Riera, tiene permiso. Todo me hace suponer que algo está oliendo muy mal”, finalizó.