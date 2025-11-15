Voto en Casa: los plazos para solicitud, inscripción y actualización de datos

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), a través de su Dirección de Derechos Humanos, informó que las personas interesadas en acceder al programa Voto en Casa del sistema Voto Accesible tienen tiempo hasta el 20 de noviembre para solicitar visitas domiciliarias destinadas a la inscripción o actualización de datos en el Registro Cívico Permanente (RCP).

La institución señaló que las gestiones pueden realizarse en el Registro Electoral o Centro Cívico de las 19 ciudades donde el servicio está habilitado.

Para consultas, el TSJE habilitó el teléfono (021) 6180111 y el WhatsApp +59521 6180111.

Solicitudes para el Voto en Casa hasta diciembre

El TSJE indicó que la solicitud para acceder al Voto en Casa podrá realizarse hasta el 30 de diciembre, tanto mediante el formulario disponible en su plataforma oficial como por vía telefónica o en los Registros Electorales.

El programa está dirigido a personas con discapacidad física severa, disfuncionalidad motora severa o afecciones de salud que les impidan trasladarse a su local de votación.

Ciudades habilitadas

Según el TSJE, el Voto en Casa será implementado en las elecciones municipales de 2026 en Asunción, Capiatá, Fernando de la Mora, Lambaré, Luque, Mariano Roque Alonso, Ñemby, San Lorenzo, Villa Elisa, Concepción, San Estanislao, Caaguazú, Coronel Oviedo, Caazapá, Villarrica, Encarnación, Cambyretá, Ciudad del Este y Villa Hayes.