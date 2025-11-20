Política
20 de noviembre de 2025 - 13:52

Elecciones Municipales: 40 días para actualizar datos y último día para “voto en casa”

Ultimo día para solicitar "voto en casa" para las personas con discapacidad.
Los electores tienen cuarenta días para actualizar sus datos en el Registro Cívico Permanente (RCP) y hasta hoy pueden solicitar “voto en casa” y así poder sufragar en las elecciones municipales del 2026. Sepa dónde y cuándo hacer la gestión.

Por ABC Color

El Tribunal Superior de Justicia Electoral insta a los ciudadanos a actualizar datos en el Registro Cívico Permanente (RCP) para participar de las Elecciones Municipales 2026.

Este trámite podrá realizarse hasta el próximo 30 de diciembre de 2025, en todos los Registros Electorales y Centros Cívicos del país, de martes a domingo, incluyendo días feriados, a partir de las 07:00.

Los interesados en realizar los cambios pueden buscar el local más cercano a su tu vivienda ingresando en el siguiente enlace: https://tsje.gov.py/sedess/mapas.php

Recordemos que, en cumplimento al Cronograma Electoral, las elecciones internas simultáneas se llevarán a cabo el domingo 7 de junio de 2026. En tanto que, las elecciones municipales están agendadas para el domingo 4 de octubre de 2026.

Voto en casa

Por otro lado, la Dirección de Derechos Humanos de la Justicia Electoral recordó que para acceder a los beneficios del “Voto en Casa” se puede realizar la solicitud hasta hoy.

El pedido lo pueden hacer a través del Registro Electoral o Centro Cívico de las 19 ciudades donde está disponible el servicio. Para más información, comunicarse al (021) 618 0111, o al WhatsApp +595 21 6180 111.

El “Voto en Casa” está dirigido a personas con discapacidad física severa, disfuncionalidad motora severa o que, por motivos graves de salud, no puedan acudir a su local de votación.