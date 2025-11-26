Luis Pettengill analiza lanzarse para la Presidencia

En medio de los nombres que están saltando para las precandidaturas presidenciales del 2028, el senador colorado Luis Pettengill señaló que ya está “auscultando” esa posibilidad.

“Vamos a aprovechar las internas municipales para recorrer y ver las bases, a ver si es que estarían de acuerdo en una candidatura mía para la presidencia”, declaró en ABC Cardinal.

Agregó que no quiere ser “impuesto por nadie” y por ello recorrerá el país antes de tomar una decisión. “Tenemos que ver si hay suficiente cantidad de dirigentes de base que apoyarían una candidatura mía y lanzaría mi candidatura ya el año que viene, por supuesto”, manifestó.

El senador de Colorado Añeteté señaló que considera tener suficiente experiencia para ejercer la Presidencia. “Yo creo que Paraguay necesita realmente alguien con experiencia y que tenga experiencia, sobre todo, en la parte de gestión, para gestionar el Estado. Entonces, creo que en eso le puedo ser muy útil”, manifestó cuando fue consultado sobre qué lo impulsó a lanzarse.

¿Cuáles serían las prioridades de Pettengill?

En el caso de que llegue a lanzar su candidatura, rl senador colorado señaló que cree que siempre será una prioridad la creación de empleos. “Y por supuesto, el combate a la impunidad, que es la madre de la corrupción”, declaró.

Con respecto a cómo se definirá la chapa presidencial dentro del Partido Colorado, dijo que todavía faltan dos años y el año que viene analizarán el método.

Puchero para el pueblo

El senador Pettengill llegó a estar en el ojo de la tormenta este año cuando habló sobre el alto precio de la carne, considerando que es un conocido empresario del rubro.

Ante la prensa, señaló que hay carnes premium y también están las más baratas que “puede comprar” la ciudadanía, como el puchero a menos de G. 10.000, según ejemplificó.

Esta mañana volvió a hablar del precio de la carne y lo atribuyó a un fenómeno mundial. Aseguró que llegó a niveles históricos y lo atribuyó al aumento del consumo en Estados Unidos.

Dijo que “leyó” que en ese país el consumo de carne se disparó por las dietas y cambios de hábitos para disminuir el sobrepeso.

“Yo creo que en uno o dos años, hasta que ellos produzcan los animales, la cantidad que necesitan, cuando ellos resuelvan su problema internamente, entonces van a dejar de presionar en todos los mercados del mundo”, consideró.

