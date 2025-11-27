Erico Galeano confirma intención de dejar bloque cartista por “problemas personales”

El senador Erico Galeano y otros dos colegas suyos, Carlos Núñez y Alfonso Noria, anunciaron su intención de separarse de la bancada cartista en el Senado y formar su propio bloque “independiente” en la Cámara Alta del Congreso Nacional.

Mientras el senador Núñez habló de una falta de independencia y de acompañamiento del movimiento oficialista cartista Honor Colorado y del presidente Santiago Peña como motivos detrás de su decisión de apartarse del bloque cartista, el senador Galeano admitió que su decisión se debe a que tiene “problemas personales” con el líder de la bancada oficialista en la Cámara Alta, el senador Natalicio Chase.

Ruptura es oficial: adelantan que casi 10 senadores dejarán el bloque cartista

Sin embargo, no entró en más detalles sobre esas diferencias personales.

Se reunirán con Cartes el martes

El senador Galeano comentó hoy a ABC Color que él y sus colegas salientes de la bancada cartista tienen previsto reunirse el martes con el presidente del Partido Colorado y líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes, para discutir el asunto.

Dijo creer que “no habría problemas” con Cartes sobre la decisión de los legisladores de separarse de la bancada, y dijo que se reunirán con el presidente de la ANR “solo por una cuestión de respeto”.

Lizarella dice no estar molesta con Honor Colorado, sí con varios actores políticos

En declaraciones a medios de comunicación hoy, el senador Carlos Núñez, quien ha sido muy crítico del presidente Santiago Peña en las últimas semanas, afirmó que la bancada de Honor Colorado se está “desintegrando” y predijo que en total nueve legisladores oficialistas - incluyéndolo a él, a Galeano y a Noria - habrán abandonado el bloque antes de marzo de 2026.