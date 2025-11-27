Video: respuesta de Silvio Ovelar a candidatura de Camilo Pérez por HC

Tras la sesión del Senado este jueves, Ovelar señaló que sigue estando cómodo en la bancada cartista, en medio de la confirmación de un quiebre en el interior de Honor Colorado. En ese contexto, señaló que en ocasiones sí tiene discrepancias en torno a ciertos asuntos, por ejemplo, relacionados con candidaturas.

Lea más: Camilo Pérez confirma candidatura a intendencia de Asunción por HC

“Soy un reivindicador de la gente de lucha, que tiene militancia partidaria”, manifestó cuando le preguntaron su parecer respecto a Camilo Pérez, presidente del Comité Olímpico Paraguayo.

Agregó que él tiene su “afinidad” y confirmó públicamente que su candidato siempre fue Luis Fernando Bernal. “Pero hay una mayoría que piensa lo contrario y hay que respetar eso”.

Luego de que le insistieran con su parecer respecto a Pérez, señaló que de él solo conoce su gestión al frente del COP. “Es el candidato del Presidente Latorre y vamos a ver si tiene tanto tino, le voy a atribuir el éxito... si Camilo llega quiere decir que Latorre es un brillante estratega político”, dijo con una sonrisa incrédula.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Ruptura es oficial: adelantan que casi 10 senadores dejarán el bloque cartista

Descartó en otro momento que no cree que sea una candidatura impuesta. Señaló que él no forma parte de la “higth society (alta sociedad) asuncena y no quiere opinar sobre cómo impactará su candidatura, por no conocer su trabajo partidario.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Tengo muchos años de vida política y yo les conozco a los actores apolíticos, que son aves de nuestro plumaje, entonces no quiero opinar en abstracto, no lo conozco. Conozco su gestión muy buena en el Comité, pero su cuestión política no podría juzgar”, sentenció.

Lea más: Erico Galeano confirma intención de dejar bloque cartista por “problemas personales”