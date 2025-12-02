HC tiene “US$ 35 millones de razones” para defender máquinas de votación de “empresa amiga”, dicen liberales

En consonancia con la decisión del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) de solicitar al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) la implementación de un sistema mixto o híbrido de votación, con papeletas para las listas uninominales (intendente o presidencia) y mantener las máquinas de votación para las plurinominales (Senadores, diputados, juntas departamentales y municipales), diputados liberales defendieron la idea diciendo que es legal y aplicable sin necesidad de tocar la ley actual y apuntaron los motivos de la oposición cartista.

“No me extraña que Honor Colorado defienda las máquinas de votación, pues bien, los 35 millones de dólares son para la empresa vinculada a Ueno Bank. Más vale, van a tener que defender únicamente porque es la empresa suya la que va a ser beneficiada con esa licitación pública nacional”, disparó el diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, C).

El mismo hizo referencia a la adjudicación por US$ 34.101.788 para el alquiler de unas 18.000 máquinas de votación al consorcio Comitia-MSA, cuyos representantes legales tendrían nexos con el Grupo Vázquez, exsocio comercial del presidente de la República, Santiago Peña, en Ueno Holding.

“Increíble es como cuando se demostró la vulnerabilidad de los boletines que utilizan las máquinas de votación, como el grupo de conservadores que quiere que todo siga igual y que no tengamos oportunidades laborales para nuestros hijos, que no tengamos salud, educación, salen a defender este sistema de máquinas de votación. Por eso no me extraña que Honor Colorado defienda las máquinas de votación”, dijo.

Por su parte, el diputado Carlos Pereira Rieve (PLRA, PL) dijo que hay apertura de los propios ministros del TSJE, que dijeron que “si eso se baja desde el Parlamento, ellos van a acatar” y por ende “vamos a seguir trabajando para buscar a consensuar y llegar a que la ciudadanía también se sienta cómoda” y con confianza.

“Yo creo que con una modalidad mixta podría garantizar de que los cargos ejecutivos vayan por papeletas y las plurinominales -por obvias razones del voto preferencial- necesariamente tengamos que usar las máquinas de votación”, insistió Pereira.

El diputado Marcelo Salinas (PLRA, A) acotó que la elección con papeleta en Ciudad del Este demostró que no se requiere cambiar la ley, sino que basta una resolución del TSJE.

“Hace falta una resolución de la Justicia Electoral pero no una modificación de la ley. Porque justamente estaba diciendo que en Ciudad de Este se votó con la misma ley, no una modificación ley. (...) Ciudad de Este dejó un precedente”, remarcó Salinas.