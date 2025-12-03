Cartismo presentará proyecto de protección a periodistas que excluirá a defensores de DD.HH.

Un proyecto de ley que articula mecanismos de protección y asistencia a periodistas y defensores de los derechos humanos que enfrenten peligros o amenazas en el ejercicio de sus actividades – que Paraguay debe promulgar para cumplir con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) - lleva un par de años atascado en el Congreso.

La inclusión de defensores de derechos humanos dentro del alcance de la ley ha sido objetada por el oficialismo. Ahora, el senador cartista Basilio Núñez (ANR, Partido Colorado), presidente del Congreso, comentó que su bancada presentará hoy otra versión del proyecto de ley, que excluye a los activistas de DD.HH.

El senador Núñez enfatizó que la versión del proyecto de ley que propone el cartismo extiende su alcance “exclusivamente” a la “protección y asistencia a periodistas que son víctimas de violencia en el ejercicio de su profesión”.

“Estamos enriqueciendo y mejorando el proyecto anterior”, dijo, y afirmó que la nueva versión “cumple con todos los requisitos de la sentencia de la CIDH”.

El proyecto oficialista tendrá entrada hoy en el Senado y el senador Núñez dijo que la intención de su bancada es que ambos proyectos sean puestos a consideración para “sacar un proyecto conjunto”, de ser posible la próxima semana.

Cartismo votará por la postergación de interpelación de titular del Indert

El senador Núñez informó también que la bancada cartista en el Senado va a votar por postergar el pedido de resolución para la interpelación del presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, centro de un escándalo de presuntas adjudicaciones irregulares de tierras del Estado paraguayo en la localidad de Carmelo Peralta, departamento de Alto Paraguay.

“Se necesita recabar más datos y después decidimos”, dijo el senador Nuñez.

Representantes del cartismo en el Congreso y el propio presidente de la República, Santiago Peña, han expresado apoyo a Ruiz Díaz, mientras la oposición exige que el presidente del Indert sea convocado a dar respuestas sobre los escándalos de supuestas irregularidades en la institución que administra.